Fierce Justice: veröffentlichen neuen Song „No Apologies“

Fierce Justice bringt eine frische Stimme in die Welt des Heavy Metal. Tief vom Metal der 80er- und 90er-Jahre beeinflusst, hat Fierce Justice eine immersive, düstere und kraftvolle Atmosphäre geschaffen, untermalt von nachdenklichen Texten, die sich mit aktuellen und relevanten Themen auseinandersetzen.

Die Band trat sowohl in Norwegen als auch international auf, unter anderem an renommierten Orten wie dem Rockefeller, John Dee und Chateau Neuf in Oslo sowie zweimal im legendären Whiskey A Go Go in Los Angeles und bei drei Tourneen auf den Kanarischen Inseln in Spanien.

Ihr neuer Song Ashes Of Desolation, gemeinsam mit den beiden weiteren Singles Doppelganger und Awakened, katapultiert die Zuhörer in eine düstere und verstörende Zukunft.

Mit kraftvollen Texten und dynamischen Klanglandschaften erkunden diese ambitionierten und provokativen Songs Themen wie Krieg, Resilienz und den unbezwingbaren menschlichen Geist. Sie dienen als ein Aufruf zur Einheit, um den Herausforderungen und Widrigkeiten der modernen Welt zu begegnen, die Menschlichkeit zu bewahren und eine kollektive Bewegung für eine bessere Zukunft zu entfachen.

Seit ihrer Gründung hat sich Fierce Justice zum Ziel gesetzt, die Intensität und Wucht des Heavy Metal auf die Bühne zu bringen – angereichert mit progressiven Elementen und einer ordentlichen Portion Thrash. Diese vielfältige Klangpalette hat Songs hervorgebracht, die von melodisch und schwer bis hin zu heftig und aggressiv reichen.

Inspiriert von den Realitäten von Konflikt und Kampf zeichnen ihre Songs ein lebendiges musikalisches Bild, das die harten Folgen des Krieges reflektiert – sie erforschen dessen verheerende Auswirkungen auf die Menschheit und die dringende Notwendigkeit von Einigkeit im Angesicht der Dunkelheit. Mit einer Mischung aus unheimlichen Melodien und explosiven Gitarrenriffs fängt Fierce Justice das Wesen des Kampfes ein und ruft Emotionen wie Trotz und unerschütterliche Entschlossenheit hervor.

Ashes Of Desolation ist mehr als nur eine Warnung – es ist ein Aufruf zum Handeln. Es entfacht den Funken in jedem Einzelnen, fordert zum Zusammenschluss auf und dazu, die eigene Souveränität gegenüber unterdrückenden Kräften zurückzufordern. Der Song spricht direkt die Massen an und vermittelt den Glauben, dass kollektives Handeln Wandel bewirken kann.

Mit einprägsamen Refrains und kraftvoller Instrumentierung kanalisiert Fierce Justice die urwüchsige Energie der Rebellion. Die Band ist entschlossen, Grenzen zu sprengen und Musik mit Bedeutung zu liefern – als Kampfruf für alle, die den Wandel suchen, und als Erinnerung daran, dass im tiefsten Dunkel das Potenzial zur Wiedergeburt liegt.