Balmog: neues Album „Laio“ erscheint im Mai über War Anthem Records

War Anthem Records gibt stolz das neue Studioalbum der spanischen Band Balmog mit dem Titel Laio bekannt, das am 23. Mai 2025 auf CD, LP und in digitalen Versionen veröffentlicht wird.

Laio bedeutet auf Galizisch „Klage“ und beschreibt perfekt die Intention hinter dem fünften Studioalbum von Balmog. Es handelt sich um das wahrscheinlich reifste und ausgeklügeltste Album in der Karriere der Band, ein Werk, das sowohl aus Spontaneität und Leidenschaft als auch aus der über die Jahre gesammelten Erfahrung entstanden ist. In Laio spürt man das Pochen eines Herzens, das Blut spuckt, und einen Schrei aus den Tiefen der Seele von Balmog, die Unschuld und Gewalt der ersten Alben vereint mit der Persönlichkeit und dem Eklektizismus des Vorgängers Eve (2021).

Dieses Album bewegt sich zwischen der gesamten Tradition von Rock und Metal unter der unaufhaltsamen Klinge des Black Metal. Ein Weg, der zwischen Pink Floyd, Ved Buens Ende, Bathory und Mayhem wandert, ein Pfad, der vielen Hörern vertraut sein wird, jedoch immer mit dem unverwechselbaren Zeichen von Balmog, das mit Feuer markiert ist. Basierend auf einem Gleichgewicht zwischen Reife und Ungestümheit ist dies die Quintessenz von Balmog in ihrer reinsten Form.

Laio wurde in den Moontower Studios (Destroyer 666, Teitanblood, Graveyard) von Javier Félez aufgenommen und gemischt und in den Orgone Studios (Hexvessel, Ulver, Paradise Lost) von Jaime Gómez Arellano gemastert. Das Artwork, das Cover und das Layout wurden von Frontmann Balc erstellt.

Die erste Single wird am 11. April veröffentlicht – bleibt dran!

Laio – Trackliste:

1. Falling

2. Mud To Gold

3. Tongue In Pieces

4. Like God Who Knows

5. Ortus Umbra

6. Mashalam

7. The Silence Of The Trumpets

8. Getsemaní

Balmo Besetzung:

Balc – Gesang, Gitarren, Keyboards

Morg – Bass

Virus – Schlagzeug

Dorl Mathos – Gitarre, Gesang

