Firewing: veröffentlichen erste Single vom Debütalbum

Die in den USA ansässige Symphonic Metal-Band Firewing wird am 23.04.2021 ihr Debütalbum Resurrection bei Massacre Records veröffentlichen!

Seit heute ist die neue digitale Single Far In Time erhältlich, zu der es auch ein Lyric Video gibt, das ihr euch hier anschauen könnt. Ryan Beevers hat ein Gitarrensolo sowie Scream Vocals zum Song beigetragen.

Das Lyric Video zur vorherigen Single, Tales Of Ember & Vishap: The Meaning Of Life (Extended Version), ist auf https://youtu.be/zOe3iGwllU0 verfügbar.

Firewing verbinden technische Aspekte des Heavy Metal mit melodiösen Orchestrierungen und verpassen so dem allseits bekannten Symphonic Metal-Sound eine Frischekur.

Auf Resurrection sind einige Gastmusiker vertreten, darunter unter anderem Bill Hudson (NorthTale), Jenn Sakura oder Haydée Irizarry (Aversed, Carnivora).

Das Album wird als CD Digipak sowie in digitaler Form erhältlich sein und kann hier vorbestellt werden » https://lnk.to/firewingresurrection

Firewing – Resurrection

1. Prelude: Moonlight Of Despair

2. Obscure Minds

3. Chapter I: Acheron’s Ritual

4. Demons Of Society

5. Far in Time

6. Chapter II: Temple Of Helios

7. Resurrection

8. Time Machine

9. Chapter III: Transcending Souls

10. Eternity

11. Tales Of Ember & Vishap: How Deep Is Your Heart?

12. Tales Of Ember & Vishap: The Meaning Of Life

13. The Essence Of Your Heart

14. Epilogue: Sacred Journey

Pre-order » https://lnk.to/firewingresurrection

Symphonic Metal

CD Digipak • Digital

Release: 23/04/2021

https://www.facebook.com/FireWing-101056225306470

https://instagram.com/firewingofficial

https://www.youtube.com/channel/UCEPykSUFi0bJoZD7brEwRUQ

https://spoti.fi/2MLGVEj

Quelle: Massacre Records