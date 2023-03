Fixation: veröffentlichen neue Single „Ignore The Disarray“

Seitdem die norwegische Metalcore-Band Fixation 2020 zum ersten Mal auf sich aufmerksam machte, konnte sie sich als einer der vielversprechendsten neuen internationalen Acts positionieren. Mit überschwänglichem Lob seitens renommierter Medien und einem Ruf als hochtalentierte, dynamische Liveband im Rücken, bereiten sich Fixation nun mit ihrer brandneuen Single Ignore The Disarray auf die Veröffentlichung ihres Debütalbums vor.

Die Band über den Song: „Er handelt von Menschen, die Kontrolle auf andere ausüben wollen. Dabei geht es nicht um Religion an sich, sondern um diejenigen, Religion oder ihre Wahrnehmung der Realität dazu missbrauchen, Unterdrückung, Hass und Kontrolle zu rechtfertigen.“

Fixations einzigartige Mischung aus elektronischen Elementen, Stadionrock und Post-Metal, in Verbindung mit ihren aufwühlenden und nachdenklichen Texten erschafft eine Achterbahnfahrt melancholischer Aggression, die den Wunsch nach mehr weckt. Die neue Single erscheint nun, während sich die Band nun in den letzten Zügen einer ausgedehnten Support-Tour für Devin Townsend durch ganz Europa befindet. Ergänzt wird dieses jetzt schon beeindruckende Jahr um Festivalauftritte unter anderem beim Download, Prognosis, Rock Imperium und Support-Shows für Imminence in Norwegen und Dänemark.

Die Band zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, unterschiedliche musikalische Elemente und nachempfindbare Themen zu verbinden. Damit sprechen sie ein breites Publikum an und erschaffen einen Sound, der mit einer ganzen Generation resoniert – und nicht nur Fans eines spezifischen Genres. Mit einem aufregenden Jahr vor sich und mit steigender Popularität besteht keinerlei Zweifel daran, dass Fixation zu den großen Aufsteigern der Musikszene gehören.

Über Fixation:

Die norwegische Metalcore-Band Fixation trat erstmals im Jahr 2020 in Erscheinung und machte sich mit der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP Global Suicide schnell einen Namen. Die EP wurde von den Medien hoch gelobt, so schrieb etwa der norwegische Metal Hammer: „Das klingt wie eine Million Dollar. Hier zeigt sich so viel Talent, dass es geradezu rührend ist, nicht zuletzt vom erstaunlichen Sänger Jonas Hansen! Es ist einfach eine Offenbarung. Wow!“

2021 erschien die nächste Single Stay Awake und schaffte es, die Aufmerksamkeit von namhaften internationalen Medien wie Metal Hammer (DE), Kerrang! Magazine (UK), Kaaoszine (FI) und BBC (UK) zu erlangen.

Im Jahr 2022 bauten sie ihren Ruf mit der Veröffentlichung von More Alive und Claustrophobic, Auftritten bei namhaften Festivals wie Tons Of Rock (NO), The Great Escape (UK), Summer Breeze (DE) sowie Tourdaten mit etablierten Acts wie Leprous, Smash Into Pieces und Djerv weiter aus – stets begleitet von medialem Lob.

„Super-verrückter, hervorragend gemachter moderner Rock, der Metalcore, Post-Hardcore und Stadion-Rock in sich vereint. Fans von Bring Me The Horizon, Thrice und Thirty Seconds To Mars werden sich sofort angesprochen fühlen.“ Kerrang! Magazin

„Jordan von Bring Me The Horizon schrieb mir eine SMS und fragte: Welche Band war das, wie heißt der Song? Sagt viel aus!“ Daniel P. Carter / BBC Radio 1 Rock Show

2023 werden Fixation ihre Position als eine der vielversprechendsten Bands in der Rock- und Metalszene mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums und Auftritten bei Festivals wie dem Eurosonic (NL), Download (UK), Prognosis (UK & NL) und Rock Imperium (ES) weiter ausbauen.

Fixation sind:

Jonas Hansen – Vocal

Martin Selen – Guitar

Tobias Østerdal – Guitar

Martin Gravdal – Bass

Ola Dønnem – Drums

Fixation online:

Facebook | Instagram