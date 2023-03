Peter Komma Der: veröffentlicht Debütalbum „Der Peter In Dir“

Nach drei Jahren Produktion veröffentlicht Solomusiker Peter Komma Der sein Debütalbum Der Peter In Dir.

Peter Komma Der ist Liedschreiber gone Metal, was man seinem Kabarett Core / Melodic Text Metal auch anhört. Nachdem er von 2011 bis 2020 fast ausschließlich Solo im Großraum Berlin/Brandenburg unter anderem mit kabarettistischen Lokalgrößen aufgetreten ist, begann er 2020 mit der Produktion seines ersten Metal Albums Der Peter In Dir, das am 26.03.2023 auf allen Plattformen online ging.

Die musikalische Grundlage fürs Album sind Grind Core und Melodic Death Metal, Peter liebt aber andere Genres und Tunes zu sehr, um sich allein darauf zu beschränken. Beeinflusst von deutschen Größen wie Knorkator, Japanische Kampfhörspiele, Misery Speaks und mit einer Liebe zur ganzen musikalischen Überkategorie führt der Liederschreiber durch Black-, Death-, Groove-, Nu-Metal, Metal Core, Heavy Rock anhand eines thematischen Fadens: die Auseinandersetzung mit der Monstrosität des deutschen Spießbürgers in uns allen, denn niemand ist davor gefeit, normal sein zu wollen.

Das Album ist eine Soloproduktion, aufgezeichnet von Studioleiter Felix Müller, gemixt und gemastert wurde es von Pitchback Studio. Zusammen mit „den Attentätern“ will er in den kommenden Monaten ein kabarettistisches Metalprogramm auf deutsche Bühnen bringen.