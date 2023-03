Meshuggah: neue remasterte Single „Bleed“ veröffentlicht, 15 Jahre „ObZen“

Heute ist endlich der am meisten erwartete Track von Meshuggahs remastertem 15-Jahre-Jubiläumsalbum ObZen erschienen, und die nordische Arena-Tour startet in Schweden!

Hört Bleed in der 15 Anniversary Remastered Edition jetzt hier: https://meshuggah.afr.link/15yearsofBleed und seht das Original Bleed Musikvideo nochmals auf YouTube an:



Meshuggah feiern 15 Jahre ObZen mit einer remasterten Version des Albums. Das legendäre Classic Album wurde von Thomas Eberger und Sofia von Hage (Stockholm Mastering) neu gemastert und soundtechnisch weiterentwickelt. ObZen erscheint heute, am 31.03.2023, über Atomic Fire. Streamt oder holt es euch direkt hier.



Meshuggah starten heute ihre Tournee in Nordeuropa! Meshuggah sind im April in Schweden, Finnland und Norwegen live zu erleben. Die Konzerte sind Teil der Immutable-Tour zum aktuellen Studioalbum. Die erste Show findet heute in Lund, Schweden statt, die zweite in Örebro, gefolgt von Umeå und Stockholm sowie ausverkauften Shows in Helsinki und Oslo. Das Konzert in Linköping am 21.04.2023 wurde auf die Saab Arena upgegradet. Am 22.04.2023 spielen Meshuggah die vorerst letzte Arena-Show der Immutable-Tour im schwedischen Partille. Restkarten gibt es hier.



Meshuggah – Immutable Tour 2023

31.03.2023 – Sparbanken Skåne Arena, Lund *^

01.04.2023 – Conventum, Örebro *^

07.04.2023 – Nolia-hallen, Umeå *^

08.04.2023 – Annexet, Stockholm *^

15.04.2023 – Helsinki, Kultturitaalo * – SOLD OUT

20.04.2023 – Sentrum Scene, Oslo *- SOLD OUT

21.04.2023 – SAAB Arena, Linköping *^ – VENUE UPGRADE

22.04.2023 – Partille Arena, Partille *^

* Special Guests: The Halo Effect

^ Support: Orbit Culture & Scar Symmetry

Tickets: https://meshuggah.net/tour