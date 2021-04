Flotsam And Jetsam: veröffentlichen erste Single + Videoclip aus kommendem Album „Blood In The Water“

Die Thrash Legenden Flotsam And Jetsam haben einen ersten Song samt Musikvideo aus ihrem kommenden, brandneuen Album veröffentlicht. Wie auch der Vorgänger aus 2019, wurde der neue Longplayer mit dem Titel Blood In The Water von niemand Geringerem als Jacob Hansen (U.D.O., Volbeat, Amaranthe, Powerwolf) gemixt und im Mastering veredelt. Blood In The Water erscheint am 4. Juni auf AFM Records, und zeigt die Band aus Arizona mit 12 ultrastarken Tracks – die vor Power, epischer Härte und fetten Riffs nur so strotzen – in absoluter Höchstform!

Doch überzeugt euch selbst, das Video zur ersten Album Single Burn The Sky seht ihr hier:

„Es war verdammt schwer festzulegen, welche Songs es tatsächlich auf das Album schaffen werden, weil wir nicht das Gefühl haben auch nur einen einzigen Filler geschrieben zu haben.“ Verrät Gitarrist Michael Gilbert.

Dass sich die Band von Album zu Album im Sound immer härter entwickelt hat, erklärt er wie folgt:

„Ich möchte nicht, dass jemand das Gefühl hat, dass wir alt werden. Unser Sound hat sich im Laufe der Jahre verändert, beeinflusst von vielen Faktoren, aber was du jetzt hörst, ist wer wir sind und wer wir auch weiterhin sein werden.“

Blood In The Water Tracklist:

01. Blood In The Water

02. Burn The Sky

03. Brace For Impact

04. A Place To Die

05. The Walls

06. Cry For The Dead

07. The Wicked Hour

08. Too Many Lives

09. Grey Dragon

10. Reaggression

11. Undone

12. Seven Seconds ‚Til The End Of The World

Blood In The Water kommt am 04.06.2021 als LP, CD und digitalen Formaten über AFM Records auf den Markt, vorbestellen könnt ihr das gute Stück ab sofort HIER!

Weitere News & Infos zu Flotsam And Jetsam unter:

www.facebook.com/flotsamandjetsam.official

www.flotstildeath.com