Foreigner – Double Vision – Then And Now

Artist: Foreigner

Herkunft: New York, USA

Album: Double Vision – Then And Now

Spiellänge: ca. 73:53 Minuten

Genre: Classic Rock

Release: 15.11.2019

Label: Eagle Vision / Universal Music

Link: https://www.facebook.com/Foreigner/



Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang – Kelly Hansen

Gitarre, Flöte, Saxophon – Tom Gimbel

Gitarre – Mick Jones

Gitarre – Bruce Watson

Bassgitarre – Jeff Pilson

Keyboard – Michael Bluestein

Schlagzeug – Chris Frazier



Tracklist DVD/Blu-ray:

Cold As Ice Head Games Waiting For A Girl Like You Headknocker Say You Will Urgent Starrider Juke Box Hero Feels Like The First Time Double Vision Blue Morning, Blue Day Long, Long Way From Home Dirty White Boy I Want To Know What Love Is Hot Blooded The Flame Still Burns (Bonus) Fool For You Anyway (Bonus)



Mit über 80 Millionen verkaufter Alben bleiben die Amerikaner Foreigner eine der berühmtesten Rockbands der Welt. Nach Live At The Rainbow ’78 aus dem Sommer 2019 steht seit November das neuste Livealbum bereit. Hinter Double Vision: Then And Now verstecken sich fünfzehn Titel plus zwei Bonustracks. Erstmals in ihrer über 40-jährigen Bandgeschichte stand die Originalbesetzung rund um die Gründungsmitglieder Lou Gramm und Mick Jones gemeinsam mit dem aktuellen Line-Up auf einer Bühne. Eine Vereinigung, die auf einen technisch anspruchsvollen und Highlight reichen Abend hindeutet. Double Vision: Then And Now erschien am 15.11.2019 über earMUSIC und ist die wohl spannendste Liveproduktion des Jahres.

Cold As Ice, Head Games und Waiting For A Girl Like You fungieren als Opener und lassen die Augen ihrer Anhänger im Scheinwerferlicht erstrahlen. Es wird nicht mit Hits gespart. Wer mit Cold As Ice eine Show eröffnen kann, ist eh gesegnet und genau da setzen Foreigner in dieser aufgewerteten Konstellation den Hebel an. Erreichen können sie damit alle ihre langjährigen Fans, aber auch die neue Generation wird bedient. Aufgenommen zum 40. Jubiläum ihres hochgepriesenen Albums Double Vision, präsentieren Kelly Hansen zusammen mit Lou Gramm und Mick Jones und ihrem Gefolge ihre bekanntesten Werke. Dem furiosen Start folgt Urgent, der nächste Evergreen aus der Klangschmiede der New Yorker Formation. Fehlen dürfen Juke Box Hero, Feels Like The First Time und natürlich Double Vision nicht. Zum Abschluss wird I Want To Know What Love Is und Hot Blooded laut aufgedreht. Als Bonusmaterial werden The Flame Still Burns und Fool For You Anyway herausgeschoben. Ein gelungenes Set im perfekten Klangbild, welchem in einer emotionalen Darbietung gehuldigt wurde.