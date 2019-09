Foreigner: endlich wiedervereint mit Lou Gramm

Mit über 80 Millionen verkauften Alben und 16 Top 30 Hits sind Foreigner ohne Zweifel eine der berühmtesten und erfolgreichsten Rockbands der Welt. Auf Double Vision: Then And Now steht nun erstmals in ihrer über 40-jährigen Bandgeschichte die Originalbesetzung rund um die Gründungsmitglieder Lou Gramm und Mick Jones gemeinsam mit dem aktuellen Foreigner Line-Up auf einer Bühne: Eine der heiß ersehntesten Wiedervereinigungen der Musikgeschichte!

Double Vision: Then And Now erscheint am 15. November 2019 über earMUSIC und ist ein wahrer Rock ’n‘ Roll-Meilenstein, sowohl für Fans der ersten Stunde als auch für Fans der neuen Generation. Aufgenommen im Zuge des 40. Jubiläum ihres mehrfach mit Platin ausgezeichneten Albums Double Vision, präsentieren Foreigner ihre großen Hits einmal mehr in Top-Form und auf ganz besondere Art und Weise:

Die Originalbesetzung mit Lou Gramm, Al Greenwood, Dennis Elliott, Ian McDonald und Rick Wills rocken die Bühne mit Bandleader Mick Jones und Foreigner – Kelly Hansen, Tom Gimbel, Jeff Pilson, Michael Bluestein, Bruce Watson und Chris Frazier.

Mick Jones schwärmt: „Diese Show werde ich nie vergessen! Die Bühne zu teilen mit den Jungs, die Foreigner am Anfang geformt haben, und den großartigen Musikern, die heute Foreignerweitertragen, war ein wahrhaft emotionaler Moment. “

„Wir wollten eine aufwendige Produktion für das erste Foreigner – Then And Now-Reunion Konzert auf die Bühne bringen”, sagt der preisgekrönte Produzent Barry Summers von Rock Fuel Media, der dieses explosive Rock-Ereignis produziert hat. „Etwas, das es so in der Form von Foreigner noch nie gegeben hat. Etwas, das den großartigen Klassikern visuell und akustisch neues Leben einhaucht. Etwas, an dem sich die Fans noch viele Jahre lang erfreuen können. Ich glaube, das haben wir mit diesem Konzertfilm und Livealbum erreicht.“

Gefilmt aus über 24 Kamerapositionen in 4K Ultra HD bietet Double Vision: Then And Now ein beeindruckendes Multimedia-Set-Design mit maßgeschneiderten CGI-Animationen, Lasern, Nebel und aufwendigen Effekten, die diese überwältigende Performance auf ein neues Niveau heben.

Double Vision: Then And Now gibt es ab dem 15.11.2019 als CD+DVD, Blu-ray+CD, Limited 2LP+Blu-ray sowie Digital und kann hier vorbestellt werden: https://Foreigner.lnk.to/DoubleVision-ThenAndNow

Albumtracklist:

1. Cold As Ice

2. Head Games

3. Waiting For A Girl Like You

4. Headknocker

5. The Flame Still Burns

6. Urgent

7. Juke Box Hero

8. Feels Like The First Time

9. Double Vision

10. Blue Morning, Blue Day

11. Long, Long Way From Home

12. Dirty White Boy

13. I Want To Know What Love Is

14. Hot Blooded

DVD & Blu-ray Tracklist:

1. Cold As Ice

2. Head Games

3. Waiting For A Girl Like You

4. Headknocker

5. Say You Will

6. Urgent

7. Starrider

8. Juke Box Hero

9. Feels Like The First Time

10. Double Vision

11. Blue Morning, Blue Day

12. Long, Long Way From Home

13. Dirty White Boy

14. I Want To Know What Love Is

15. Hot Blooded

+Bonus:

16. The Flame Still Burns

17. Fool For You Anyway

www.foreigneronline.com

www.facebook.com/Foreigner

www.twitter.com/ForeignerMusic

www.instagram.com/foreignerlive

www.youtube.com/user/FWebTeam

