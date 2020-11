Forsaken Age: offizielles Lyrik Video zu „Raven’s Cry“ veröffentlicht

Forsaken Age haben ein neues offizielles Lyrik Video zu Raven’s Cry veröffentlicht. Der Song ist auf dem neuen Album Heavy Metal Nightmare enthalten, welches am 6. November 2020 auf CD und Vinyl über Pure Steel Publshing veröffentlicht wird. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und insert auf Vinyl erscheinen.

Line-Up:

Chrissy Scarfe – Vocals

Billy Freeman – Guitars, Backing Vocals

Lee Scarfe – Bass, Backing Vocals

Aidan Macnaughton – Guitars

Tam Cramer – Drums

Special Guest:

Tim Ripper Owens – on vocals

Written by Forsaken Age

Recorded, mixed and produced by Dave Rhodes at Depot Sound Studio, Devonport Auckland, New Zealand

Mastered by Luke Finlay – Primal Mastering

Lyric video courtesy of Absynthe Moon Films

