Frontm3n: die neue Single „Peace And Love“ wurde am 09.12.2022 veröffentlicht

Die „britischen Eagles“ befinden sich bereits im Landeanflug und freuen sich auf die bevorstehenden 30 Konzerte in Deutschland. Vorher aber veröffentlichten die Frontm3n Pete Lincoln, Mick Wilson und Peter Howarth mit Peace And Love die bereits vierte Single ihres erfolgreichen zweiten Studioalbums Enjoy The Ride. Der poppige Mid-Tempo Song geht sofort ins Ohr und der Titel spricht, nicht nur in der jetzigen Zeit, für sich!

Frontm3n Tour:

06.01.2023 – Kulturfabrik – Krefeld

07.01. 2023 – Stadthalle – Rheine

08.01.2023 – Gloria-Theater – Köln

10.01.2023 – City Hall – Kleve

12.01.2023 – Konzerthaus – Ravensburg

13.01.2023 – Schloss – Großlaupheim

14.01.2023 – Stadthalle – Friedberg

15.01.2023 – Konzerthaus – Heidenheim

17.01.2023 – Kulturboden in der Marktscheune UG – Hallstadt

18.01.2023 – Parktheater im Kurhaus Göggingen – Augsburg

19.01.2023 – erlebe wigner! – Zirndorf

20.01.2023 – Ballhaus Rosenheim Betriebs GmbH – Rosenheim

21.01.2023 – Stadthalle Erding – Erding

22.01.2023 – Alter Schlachthof – Dresden

23.01.2023 – Nikolaikirche Rostock – Ev.-Luth. Innenstadtgemeinde – Rostock

26.01.2023 – Forum am Hofgarten – Günzburg

27.01.2023 – Stadthalle Leonberg – Leonberg

28.01.2023 – Capitol Mannheim – Mannheim

29.01.2023 – bigBOX Allgäu – Kempten

31.01.2023 – Gewandhaus – Leipzig

01.02.2023 – Alte Oper Erfurt – Erfurt

02.02.2023 – Stadthalle Chemnitz – Chemnitz

03.02.2023 – Steintor Variete – Halle

04.02.2023 – Admiralspalast – Berlin

05.02.2023 – Konzertkirche – Neubrandenburg

06.02.2023 – Schmidts-Tivoli GmbH Kultur-und Gaststättenbetriebe – Hamburg

07.02.2023 – Schmidts-Tivoli GmbH Kultur-und Gaststättenbetriebe – Hamburg

08.02.2023 – Konzertsaal Kolosseum – Lübeck

11.02.2023 – Empore Buchholz GmbH – Buchholz In Der Nordheide

12.02.2023 – AMO Kulturhaus – Magdeburg