Full Force 2021: geben das neue Festivaldatum und weitere Bands für 2021 bekannt

In 2021 darf auf der Halbinsel im Gremminer See endlich wieder geheadbangt und gemosht werden! Mit den ersten Bestätigungen und dem offiziellen Termin vom 25.-27. Juni stehen nun die ersten Informationen für die 27. Ausgabe des Full Force Festivals ins Haus.

Nicht nur die drei diesjährigen Headliner Heaven Shall Burn, Amon Amarth und The Ghost Inside konnten für 2021 gewonnen werden, sondern auch viele weitere Künstler wie die schwedische Metal-Band Meshuggah, die Post-Hardcore-Heden von Boysetsfire oder die Death-Metal-Hoffnung Gatecreeper.

Dennoch kommt die erste Welle auch schon mit Neuzugängen daher, die das Lineup noch interessanter und noch abwechslungsreicher gestalten. Das wären die gefeierten Hardcore-Legenden von Stick To Your Guns, aber auch die British Pop-Punk Band Boston Manor oder die Heavy Metal Band Loathe aus Liverpool.

Somit sind die ersten Schritte für das Full Force 2021 getan, auch wenn noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist! In den nächsten Wochen und Monaten, werden noch viele weitere aufregende Acts sowie alles rund ums Nebenprogramm bekanntgegeben.

Die Veranstalter bedanken sich bei ihren Fans wie folgt:

„Weiterhin möchten sich das Full Force bei allen Fans und Freunden für die vielen schönen und aufbauenden Nachrichten in den letzten Wochen bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, dass es so viel Verständnis und Zuspruch gibt und daher ist man stolz darauf, so einen großartige Fanbase zu haben!

Eure Full Force Crew 🤘“

Infos bezüglich der Tickets für das Full Force, welches vom 25. – 27. Juni 2021 in Ferropolis stattfinden wird, folgen in Kürze.

Alle bislang bestätigten Acts in alphabetischer Reihenfolge:

Amon Amarth, Being As An Ocean, Boston Manor, Boysetsfire, Counterparts, Creeper, Deafheaven, Dying Fetus, Emil Bulls, Equilibrium, Excrementory Grindfuckers, First Blood, Gatecreeper, Get The Shot, Heaven Shall Burn, Knocked Loose, Loathe, Meshuggah, Nasty, Neck Deep, Northlane, Obituary, Oceans, Of Mice & Men, Raised Fist, Rise Of The Northstar, Stick To Your Guns, Swiss & Die Andern, Sylosis , The Ghost Inside

Full Force 2021

25.–27. Juni 2021, Ferropolis – Germany