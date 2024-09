Full Metal Cruise XII: neue Häfen und erstmals sind direkt zwei Reisen im Verkauf

Die Full Metal Cruise geht in die zwölfte Runde! Im Zeitraum 20.09.2025 bis 30.09.2025 stechen hintereinander zwei Cruises in See. Zum ersten Mal werden Part I und Part II der beliebten Kreuzfahrt gemeinsam angekündigt und außerdem vier neue Häfen von der Mein Schiff 3 angesteuert: Klaipeda in Litauen, Gdynia in Polen, Visby auf der schwedischen Insel Gotland und die lettische Hauptstadt Riga.

Die erste Tour startet am 20.09.2025 im Kieler Hafen, führt über Klaipeda, Danzig und am 25.09.2025zurück nach Kiel. Direkt im Anschluss folgt Part II am 25.09.2025 und schippert von Kiel über Visby nach Riga und legt am 30.09.2025 wieder im Kieler Hafen an.

Die Full Metal Cruise XII – Part I und Part II sind ab dem 19.09.2024 um 9:30 Uhr auf www.meinschiff.com und im Reisebüro buchbar – sowohl jeweils als Einzelreise als auch als 10-tägige Kombireise. Haltet Augen und Ohren offen für weitere News und Ankündigung rund um die Events!

Full-Entertainment-Chef und Wacken-Mitgründer Holger Hübner über die Full Metal Cruise XII: „Gerade noch auf Hoher See, können wir schon großartige Neuigkeiten für nächstes Jahr im Doppelpack ankündigen. Es werden wieder zwei spannende Kreuzfahrten für alle Musikbegeisterte und Urlaubsfans voll Metal und Meer werden!“

Neben der Ankündigung der beiden Termine für die Full Metal Cruise XII Part I und Part II Ende September 2025, kann heute zudem die erste Band für die lauteste und härteste Kreuzfahrt bekanntgegeben werden: Schiff ahoi für Kreator. Die Band rund um Miland „Mille“ Petrozza macht den Aufschlag und markiert den Anfang eines spektakulären Line-Ups für die beiden Cruises.

Ein schwimmendes Metal-Festival auf Mein Schiff 3 und Hoher See:

Auch bei der zwölften Ausgabe der Full Metal Cruise warten auf die Metalheads Konzerte der Extraklasse auf den verschiedenen Bühnen an Bord. Zusätzlich bietet die härteste Kreuzfahrt Europas, wie gewohnt, ein spektakuläres Rahmenprogramm, das für jeden Geschmack etwas mit von der Partie hat: Meet and Greets mit den Bands, Workshops, Karaoke, Tattoos, Metal-Yoga sowie die legendäre Late-Night-Show von und mit Maschine.

Infos zu Buchung und Preisen:

Die Full Metal Cruise XII – Part I startet in Kiel und führt mit zwei Seetagen über das litauische Klaipeda und Gdynia in Polen zurück nach Kiel. Die fünftägige Reise auf der Mein Schiff 3 vom 20. bis 25. September 2025 gibt es für 1.499 Euro pro Person in einer Innenkabine bei Doppelbelegung. Eine Außenkabine gibt es für 1.599 Euro pro Person bei Doppelbelegung und eine Balkonkabine ab 1.899 Euro pro Person bei Doppelbelegung.