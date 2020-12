Fury In The Slaughterhouse: veröffentlichen neue Single „The Beauty“

Was war das für ein Auftakt? Als Fury In The Slaughterhouse Ende Oktober ihre Single Sometimes (Stop To Call) veröffentlichten und ihr Comeback-Album Now ankündigten, waren nicht nur Freunde und Fans einer ganzen Popkultur-Generation begeistert. Nun folgt mit The Beauty schon der zweite, etwas besinnlichere, Vorgeschmack!

Nahezu in Originalbesetzung und frischer denn je zeigen die Herren, wofür sie immer noch das richtige Händchen haben: die Wucht und Energie, die sie auf die Bühne bringen, auch auf Platte pressen zu können.

Die Single The Beauty ist Furys kleine Geschichte darüber, dass man das Offensichtliche oft nicht wahrnimmt und es sich lohnt, die Augen nach der Schönheit in allen Dingen offen zu halten. The Beauty hat mit Produzent Vincent Sorg ein Dublin-Folk-Gewand im 6/8tel Takt bekommen. Fury machen klar, dass sie ihre hymnischen Refrains auch in unpeinlichen Pop verpacken können.

Vor einigen Wochen war bereits die Single Sometimes (Stop To Call) erschienen.

Gitarrist Thorsten Wingenfelder über Reaktionen zur ersten Single Sometimes (Stop To Call): „Schön waren die vielen positiven Rückmeldungen, vor allem unserer Fans, auf unseren ersten Song. Es ist gut zu merken, dass der Lack noch nicht ab ist. Auch wenn es die Bühne für uns in der aktuellen Situation gerade nicht gibt, ziehen wir dennoch Kraft aus uns selbst heraus und freuen uns darüber, den sehr besonderen Moment mit einem neuen Album in der Mache zu genießen.“

Sänger Kai Wingenfelder zum fulminanten Start und zur besonderen Situation des ersten gemeinsamen Albums nach mehr als 13 Jahren: „Für mich fühlt es sich gerade schön an, dass ich die Band habe. Wir helfen uns gegenseitig durch die aktuell sehr schwierigen Zeiten. Manchmal fühlt es sich für mich wieder an wie 1986, wie eine zweite Familie. Wenn wir zusammen sind, ist das einfach schön.“

Und Gitarrist Christoph Stein-Schneider kann hinzufügen: „Die Reaktionen der Medien haben uns wirklich überrascht. Uns ist klar, dass wir keine kleine Kellerband aus Hannover mehr sind, aber anscheinend sind wir jetzt Kulturgut. Und das fühlt sich wunderbar an.“

Now ist ab sofort überall vorbestellbar und erscheint am 23.04.2021 über Starwatch Entertainment im Vertrieb von Sony Music. Für 2021 sind zahlreiche Open Airs und Arena-Konzerte geplant. Das Album erscheint als als Doppel-LP und CD sowie als Fanbox: https://fury.lnk.to/NOW

Fury In The Slaughterhouse – Live 2021

11.06. Wiesbaden, Brita Arena

12.06. Mönchengladbach, SparkassenPark

13.06. Hemer, Sauerlandpark

18.06. Leinefelde, Burg Scharfenstein

19.06. Leipzig, Parkbühne

16.07. Trier, Amphitheater

17.07. Trier, Amphitheater

23.07. Oranienburg, Schloss

06.08. Stuttgart, Freilichtbühne Killesberg

07.08. Regensburg, Schloss Pürkelgut

13.08. Bad Oyenhausen, Parklichter Open Air

14.08. Hamburg, Großmarktgelände

20.08. Haddeby, Baltic Open Air

03.09. Creuzburg, Creuzburg

Fury In The Slaughterhouse sind:

Kai Wingenfelder – Gesang

Thorsten Wingenfelder – Gitarre

Christof Stein-Schneider – Gitarre

Rainer Schumann – Schlagzeug

Gero Drnek – Keyboard, Gitarre, Mandoline

Christian Decker – Bass

