Future Palace: Unterzeichnen Vertrag mit Arising Empire und veröffentlichen brandneue Single ‚Illusionist‘

Arising Empire verkündet mit Stolz das weltweite Signing der aufstrebenden Post-Hardcore-Formation Future Palace. Willkommen in der Familie!

Future Palace ist die Hoffnung auf ein Morgen. Ein Morgen, das man beeinflussen kann und das dennoch überraschend bleibt. In der Musik der drei Berliner*innen mit YouTube Star Maria aka ItsPandaCore, Manuel und Johannes spiegelt sich ein unstillbares Verlangen nach Veränderung wider.

Impulsiv, leidenschaftlich und dabei durchdrungen von einer allgegenwärtigen Verletzlichkeit geben sie mit ihrer Mischung aus melancholischem Alternative Rock und Ambientcore einen Einblick in ihre Hoffnungen, ihr Morgen, ihre Zukunft.

Jahrelange Banderfahrung und Unmengen an bislang Unausgesprochenem wurden in Zusammenarbeit mit Christoph Wieczorek (Annisokay/Sawdust Recordings) zu einem ersten Release geformt, der der Hoffnung eine Stimme gibt und die Zukunft einläutet.

Heute startet somit das neue Kapitel mit der Single Illusionist und einem Feature von Tobias Rische (Alazka) Arising Empire.

Schaut euch das Musikvideo zu Illusionist feat. Tobias Rische hier an:

Holt euch den Song hier: https://FuturePalace.lnk.to/Illusionist

„We’re beyond happy that we found our musical home in Arising Empire. Making the first steps together and being part of a family with many great bands we’re looking into a bright future together with an extremely motivated team.“ – Future Palace

Future Palace sind:

Maria | Gesang

Manuel | Gitarre

Johannes | Schlagzeug

Mehr Info:

https://www.facebook.com/futurepalace

https://www.instagram.com/futurepalaceofficial