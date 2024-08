Future Static: letzte Headline-Show der „Liminality Tour Germany 2024“ heute in Jena

Future Static, ein Phänomen aus Melbourne, haben diesen August ihre ersten deutschen Headline-Shows in Hamburg und Berlin im Rahmen der Liminality Tour und als Support der spanischen Sensation Ankor in ganz Deutschland gespielt. Heute steigt ihre letzte Headline-Show im F-Haus in Jena.

Future Static sind eine Mischung aus Metalcore, Progressive Metal, Alternative Rock und Pop und zeichnen sich durch ihren explosiven Sound mit ansteckenden Hooks aus. Die Gruppe wird angeführt von ihrem atemberaubenden Gesangsduo, einer magischen Chemie zwischen Bassistin Kira Neil und der elektrisierenden, in Melbourne geborenen und in Barcelona aufgewachsenen Frontfrau Amariah Cook.

Future Static, die mittlerweile zu den meistdiskutierten Heavy Acts Australiens gehören, veröffentlichten am 24. November 2023 ihr von der Kritik gefeiertes Debütalbum Liminality über Wild Thing Records und landeten damit auf Platz 1 der australischen AIR Independent Album Charts. Nachdem sie die australische Live-Szene im Sturm erobert hatten, markierte die Veröffentlichung von Liminality den nächsten Schritt in der vielversprechenden Karriere der Band. Riot Vision verkündete: „Future Static has definitely opened a versatile and musically demanding chapter in the sphere of alternative and progressive metal“ Metal Hammer Deutschland erklärte sie zu „einem Versprechen für die Zukunft“ und Laut.de kündigte Liminality als „eines der spaßigsten Metalcore-Alben des Jahres“ an.

Future Static sind bereit, einen bleibenden Eindruck auf der Weltbühne zu hinterlassen, indem sie ihre viszerale Verschmelzung von Heavy- und Alternative-Subgenres in die ganze Welt tragen.

Future Static – Liminality Tour – Germany 2024 (Abschlusskonzert)

August 16 – DE – Jena, F-Haus*

*mit Ankor

Liminality ist ab sofort weltweit über Wild Thing Records hier erhältlich. Die Trackliste zum Album findet ihr hier im Time For Metal Release-Kalender:

