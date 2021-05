Garbage: mit neuem Kunst-Video „Wolves“ vom kommenden „No Gods No Masters“-Album

Garbage haben gerade ihre neue Single Wolves und das dazugehörige Video der Welt vorgestellt, das vom chilenischen Filmregisseur, Animator und Maler Javi.MiAmor gedreht wurde.

Wolves ist der Nachfolger des Album-Titeltracks No Gods No Masters, der bereits große Radiounterstützung sowie starke Playlist-Unterstützung von Spotify („New Music Friday“, „Rock The World! All New Rock“, „Weekly Buzz“) und Apple Music („New In Alternative“, „Rock Best New Songs“, „New In Rock“, „New In Indie“) erhalten hat und von Kerrang! als „excellent“ und von Clash als „viszeral and blood-thirsty“ beschrieben wurde.

Shirley Manson sagt über das kantige und kraftvolle Wolves:

„Dieser Song erinnert mich an mein jüngeres Ich, als es zwei Seiten meiner Persönlichkeit gab. Ich habe so viele Menschen in meinem Leben verletzt, sowohl wissentlich als auch unwissentlich, da bin ich mir sicher. Aber wenn man jung und im Überlebensmodus ist, ähnlich wie eine Baby-Klapperschlange, hat man keine Ahnung, wie stark das eigene Gift ist. Aber es hat die Kraft zu töten. Du bist nur da draußen und hast Spaß… Das ist der Popsong der Platte.“

Produziert von Garbage und ihrem langjährigen Kollaborationspartner Billy Bush, wurden die Samen für das neue Album No Gods No Masters im Sommer 2018 in der Wüste in Palm Springs gepflanzt. Das Quartett traf sich in einem Haus, das einem Verwandten von Steve Marker gehört, und skizzierte zwei Wochen lang das Skelett des Albums, jammte und experimentierte. Mit den Demos aus dieser Session gingen sie dann getrennte Wege, bevor sie sich in Los Angeles wieder trafen, um das Album fertigzustellen.

Garbage veröffentlichen auch eine Deluxe-CD/Digital-Version von No Gods No Masters, die Coverversionen klassischer Stücke enthält, darunter David Bowies Starman und Because The Night, geschrieben von Patti Smith und Bruce Springsteen. An Garbages Interpretation von Because The Night ist auch die US-Punkrockband Screaming Females beteiligt.

Das Deluxe-Album enthält die seltenen Garbage-Tracks No Horses, On Fire, Time Will Destroy Everything, Girls Talk, The Chemicals und Destroying Angels, wobei bei den drei letztgenannten Brody Dalle, Brian Aubert und John Doe bzw. Exene Cervenka mitwirken.

Das Vinyl des Albums ist standardmäßig neongrün. Garbage veröffentlichen außerdem eine limitierte weiße Vinyl über ihren offiziellen Artist Store sowie eine exklusive limitierte pinke Vinyl als Teil der diesjährigen RSD Drops am 12. Juni. Die Band wird im November mit Blondie durch Großbritannien touren

Die neue Single Wolves von Garbage ist ab sofort hier erhältlich. das neue Album der Band kann bereits jetzt hier vorbestellt werden..

Weitere Infos sowie Tourtermine unter www.garbage.com

Weitere Infos unter

https://garbage.com

https://facebook.com/GarbageOfficial/