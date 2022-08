Geoff Tate: nächsten Monat auf “Empire 30th Anniversary Tour 2022 Part II”

Geoff Tate, “the Voice in Progressive Heavy Metal“ (Vegas Rocks! Magazine) und Original-Sänger von Queensrÿche, kommt auf große Europa-Tour, bei der er die beiden legendären Alben Empire und Rage For Order in kompletter Länge live präsentiert wird!

Im zweiten Teil der Tour werden als Special Guest die englischen Melodic-Metaller von C.O.P. UK dabei sein, die mit Sicherheit eine donnernde Setlist ihrer bekanntesten Songs präsentieren werden. Last but not least lässt Down Under noch einmal grüßen: Demonhead aus Australien sind als Opening Act mit am Start!

Empire 30th Anniversary Tour 2022 Part II:

23.09.2022 Traffic Club Rome, Italy

24.09.2022 Revolver Club San Donà Di Piave, Italy

25.09.2022 Druso Bergamo, Italy

28.09.2022 7er Club Mannheim, Germany (rescheduled Show)

30.09.2022 Metropool Hengelo, Netherlands

01.10.2022 Zeche Bochum Bochum, Germany

02.10.2022 Muziekcentrum De Bosuil Weert, Netherlands

04.10.2022 Bastard Club Osnabrück, Germany

06.10.2022 Posthalle GmbH Würzburg, Germany

07.10.2022 Rockfabrik Discothek GmbH Bruchsal, Germany

08.10.2022 Airport-Eventhalle Obertraubling, Germany

09.10.2022 Kulturzentrum Backstage Munich, Germany

11.10.2022 Gebäude 9 Köln, Germany

14.10.2022 Gagarin 205 Athina, Greece

15.10.2022 Principal Club Theater Thessaloniki, Greece

