Glen Ample: haben Video zu Breaking Out The Lover veröffentlicht und kündigen neues Album Living In Desire an

Glen Ample ist eine österreichische Hardrock-Band, die im Januar 2020 von Sänger/Bassist Gabe und Gitarrist Dany T gegründet wurde. Die beiden lernten sich bei einem Konzert von Danys Coverband kennen. Dem Gig folgte eine spontane Jam-Session, bei der die Idee geboren wurde, ein neues Bandprojekt zu starten. Ihr Genre ist sehr breit gefächert, da Classic Rock, Stoner, Hard Rock, sowie moderne Progressive Metal Einflüsse in ihren Songs zu finden sind. Nach einiger Zeit fanden sie den kanadischen Schlagzeuger Matt Hain, der durch seine versierte Spielweise auffiel und so das Trio vervollständigte. Sängerin Gabe, die ebenfalls gelernte Gärtnerin ist, stolperte zufällig über das Etikett einer gleichnamigen Himbeersorte Glen Ample. Und so stand der Bandname schnell fest. Schon nach kurzer Zeit schrieben und nahmen sie ihre ersten Songs Don’t Kill auf, Midnight und Killer Machine im Studio. Mit ihrem fetten Sound und der markanten Stimme von Frontmann Gabe erregten sie schon nach kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit in der Musikbranche. Ihre Songs, zum Beispiel Don’t Kill, laufen bereits in verschiedenen Ländern im Radio. (Brasilien, Kanada, USA, England, Österreich, Deutschland uvm…) Im Oktober 2020 wurde auch der ORF auf die Band aufmerksam und widmete Glen Ample einen Beitrag im Abendprogramm. In Printmedien wie der Kleinen Zeitung und der Woche sorgte die Rockband bereits für Schlagzeilen, wo sie auch als „die hoffnungsvolle Rockband der Steiermark“ betitelt wurden. Im Februar 2021 veröffentlichte Glen Ample ihre erste EP Don’t Kill Rock’n’Roll, die auch als Vinyl auf den Markt kam. Nach der erfolgreichen Veröffentlichung und zahlreichen Rückmeldungen aus diversen Rock- und Metal-Magazinen wurde die EP über die Promotionagentur Medialuchs auch auf dem deutschen Markt gesampelt, wo die Band guten Erfolg hatte. Darunter Interviews bei Rockantenne, Airplay’s und Rotation’s bei mehreren deutschen Sendern. 2021 konnte Glen Ample trotz Corona-Pandemie einige Live-Gigs sowie ihre erste Livestream-Show verzeichnen! 2022 konnte das Rocktrio im Zuge ihrer Don’t Kill Rock’n Roll-Tour endlich richtig durchstarten und spielte über 17 Shows in fast allen österreichischen Bundesländern. Einige der Highlights waren auch bekannte Festivals wie Nova Rock Festival, Iron Road for Children, Heavy Mölltal, Burning Stone und viele mehr. Im Januar 2023 verließ Drummer Matt Hain aus Zeitgründen die Band und wurde durch ihren jetzigen Drummer March Potnik ersetzt. Seit Februar 2023 arbeiten sie an ihrem ersten Album Living In Desire, das im Herbst 2023 erscheinen wird.