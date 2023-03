Black Priest: haben ihren Song „Predator’s Lust“ veröffentlicht

Die Wurzeln dieser in Niterói ansässigen Band führen uns zurück in die Zeit vor der Pandemie, zurück ins Jahr 2019, als drei Headbanger der alten Schule, lange davon entfernt, ihre Instrumente und Lieblingslieder zu spielen, beschlossen, den Staub von ihren alten zu schütteln Lautsprecher und bringen die alten Wege zurück, Heavy Metal zu schreien. Die Band sonnte sich im Ruhm zweier der größten Vorbilder des Metal, taufte sich nach ihnen, entzündete die Underground-Metal-Szene von Rio de Janeiro und verbreitete das Wort ihrer Paten …

Bis zum Aufkommen von Covid-19. Keine Shows mehr, keine Nächte mehr auf der Straße, keine Hitze der Menge mehr. Nur Schweigen, die Angst und Depression. Ihre alten Feinde. Eine schreckliche Wunde, die wieder schmerzte. Musik war der Weg. Erschaffe ihre Lieder, schreie den Schmerz heraus, ihr Herz und ihren Verstand in Akkorde und Schläge stecken. Ein Heulen von Macht und Wut gegen die Fesseln von Krankheit und Müßiggang. So brachten sie The Soul Scar hervor, ihren ersten Schrei. Roh, unerbittlich, grimmig. Untergang. Der Untergang ihrer Songs bringt Untergang über den Schmerz ihrer Herzen und Gedanken. Doch nicht nur der Untergang floss in den Adern ihrer Musik. Die Energie, das Feuer der Wut in ihrem Geist, das mit Gefühl und Leidenschaft die Dunkelheit ihrer Musik elektrisiert. Fünf Songs, die ihre Grenzen sprengten, um wieder in den Metal-Nächten zu reiten. Mit der Rückkehr der Shows, deren Geschichte der Welt enthüllt wird, sollen neue Songs gesungen werden. Neue Geschichten, die im Dunkeln lauern, um Geister und Seelen heimzusuchen. Und das mutige Projekt eines Albums. Ein schweres Spiel von Kraft und Dunkelheit. Ihr zweiter Schrei kurz vor dem Herauskommen… Wie ein Monster, das aus einer Katakombe in der Hölle aufsteigt. Tödlich wie eine Klinge.