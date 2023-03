Bloodywood am 13.03.2023 im Lido Berlin

Event: Rakshak Tour 2023

Band: Bloodywood

Ort: Lido Berlin

Datum: 13.03.2023

Kosten: ausverkauft

Genre: Indian Folk Metal

Link: http://www.bloodywood.net

Was kommt dabei raus, wenn sich indische Metalheads vornehmen, die beliebten Bollywood-Hits in einer Metal-Adaption zu veröffentlichen? Außerdem auch noch umgedreht Metalgiganten mit einem indischen Folkloreeinfluss zu versehen und dann auch noch einen Rapper mit ins Boot holen? Ganz klar – eine interessante und ungewöhnliche Mischung, die viele metallische Hörer überzeugen kann. Bloodywood ist genau das gelungen. Eine Erfolgsgeschichte, die sicher noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht hat. Wir haben Bloodywood schon vor einigen Monaten in unsere Weltreise Kolumne einen Beitrag gewidmet. Wer tiefer in die Materie einsinken will, schaut gerne hier vorbei.

Heute sind wir zusammen mit vielen anderen Anhängern und Interessierten im Berliner Lido angekommen und freuen uns auf den ersten Auftritt der Indina Folk Metal Combo in Berlin. Zum Einstimmen haben Bloodywood die Briten Lake Malice im Gepäck. Die geben auch ordentlich Gas und heizen den Hauptstädtern ein. Das Duo aus Brighton wurde 2022 vom Kerrang! Magazin zur aufregendsten Alternative Metal Band in Großbritannien gekürt. Dem werden sie auch durchaus gerecht. Mit einer unglaublichen Energie fegen sie über die Bühne und begeistern das Publikum. Dieses tobt und verabschiedet die Musiker mit viel Applaus und Jubel von der Bühne.

Da der Hauptact eine fast leere Bühne benötigt, wird erst einmal viel weggeräumt. Einzig das Drumset bleibt. Als Bloodywood dann auf die Bretter im Lido treten, kocht die Stimmung vom ersten Ton an. Bloodywood promoten mit dieser Tour ihr aktuelles und erstes Album Rakshak und so stehen auch überwiegend Songs davon auf der Setlist. Die erste veröffentlichte Single Ari Ari darf hier natürlich nicht fehlen und ist auch Highlight des Abends. Das Berliner Publikum ist bei diesem Song nicht mehr zu halten. Mit Machi Bhasad (Expect A Riot) findet dann doch auch ein älterer Song den Weg auf die Liste. Mit diesem habe ich die Band vor knapp drei Jahren über YouTube entdeckt und bin natürlich erfreut, ihn auch heute live hören zu können.

Eine Zugabe lassen sich Bloodywood natürlich auch nicht nehmen und so beendet eine alternative Version von Gaddar den Abend.