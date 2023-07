Glen Hansard: neues Album „All That Was East Is West Of Me Now“ erscheint am 20.10.2023

Glen Hansard veröffentlicht The Feast of St. John und kündigt damit sein erstes Soloalbum seit fünf Jahren an. Der rootsige, gefühlvolle Track demonstriert die einzigartige Fähigkeit des Oscar-prämierten Singer-Songwriters, irischen Folk mit modernem Rock und der Wucht seiner geschichtsträchtigen Live-Shows zu verbinden, über die The Guardian sagt: „Hansards kraftvolle Stimme, ob rau vor Leidenschaft oder zart vor Bedauern, glänzt über Arrangements, die vor Schwung nur so strotzen.“

Glen Hansard wird am 20. Oktober sein fünftes Soloalbum All That Was East Is West Of Me Now veröffentlichen. Es ist das erste Album des Singer-Songwriters seit über vier Jahren und folgt auf eine Zeit, in der Hansard zwischen der Zusammenarbeit mit Eddie Vedder und Cat Power und Live-Auftritten mit The Frames und Markéta Irglová/The Swell Season pendelte. All That Was East Is West Of Me Now, ein Album, das abwechselnd laut und meditativ, ausladend und hypnotisch ist, ist Hansards rockigstes Album seit der Burn The Maps-Ära von The Frames.

Die Platte beginnt mit einem Aufruf zu den Waffen in dem kraftvollen und stattlichen The Feast Of St. John. Der Song, der an On The Beach von Neil Young und Magnolia-Ära Songs Ohio erinnert, wird von Warren Ellis (Dirty Three / The Bad Seeds) an der Violine begleitet und fühlt sich an wie ein raues Stück apotropäischer Magie vom westlichsten Rand Irlands. Hört und seht euch unten das düstere, direkt vor der Kamera aufgenommene Performance-Video des Songs an.

All That Was East Is West Of Me Now entstand durch eine Reihe von fünf Mundpropaganda-Konzerten, die Hansard im November 2022 in seiner kleinen örtlichen Kneipe organisierte. „Ein Song wird erst durch Zeugen zu dem, was er ist“, sagt Hansard, und in der Gegenwart eines Publikums „findet der Song einen anderen Weg“. Am Ende des Aufenthalts nahm die Platte Gestalt an und die Aufnahmen begannen mit dem langjährigen Mitstreiter David Odlum in dessen Heimstudio am Stadtrand von Dublin.

Hansard erklärt weiter: „Ich habe es niemandem erzählt. Wir richteten uns in einer Ecke ein und spielten den Einheimischen vor, von denen einige nur halb zuhörten. Eine Ansammlung von Bauern und Arbeitern, Dartspielern und Billardhaien. Ich spielte jede Woche zwei Stunden lang neue Songs, einige davon fertig, andere unfertig. Durch diesen Prozess erkannte ich, was ich hatte und woran ich weiter arbeiten musste – welche Songs ankamen und welche nur in meiner Vorstellung gut waren. Das hat meine Entscheidungen sofort gefestigt. Es war, als ob das Album in dieser Bar entstanden wäre. Und nicht vorher.“

Der Titel, der laut Hansard aus der „plötzlichen Erkenntnis stammt, dass mehr dahinter als davor liegt“, suggeriert einen Überblick aus großer Höhe, der sowohl das bereits bereiste als auch das noch zu entdeckende Terrain erfasst. Obwohl das Vergehen der Zeit ein zentrales Thema sein mag, konzentrieren sich diese acht Tracks mehr auf das Versprechen für die Zukunft als auf Gedanken des Bedauerns oder der Nostalgie.

Nächsten Monat beginnt Hansard eine Reihe von The Swell Season-Shows in den USA, bei denen er als Headliner an der Seite von Marketa Irglova an so berühmten Orten wie dem Ryman Auditorium und der Radio City Music Hall auftritt. Im Herbst folgt eine Europatournee, die ihn unter anderem nach Großbritannien, Deutschland, Benelux, Italien und in seine Heimat Irland führen wird.

Tourdaten:

02.08. Jena, DE – Kulturarena

03.08. Aug Rees, DE – Haldern Pop Festival

04.08. Hamburg, DE – Statpark Open Air

05.11. Köln, E-Werk

06.11. Frankfurt, Jahrhunderthalle

08.11. München, Circus Krone

17.11. Berlin, Verti Music Hall

All That Was East Is West Of Me Now Tracklist:

1. The Feast Of St. John

2. Down On Our Knees

3. There’s No Mountain

4. Sure As The Rain

5. Between Us There Is Music

6. Ghost

7. Bearing Witness

8. Short Life

9. Reprise