Goad: Single „Be Happy“ aus dem aktuellen Album „Titania“ veröffentlicht

Die italienische Progressive-Band Goad hat vor etwa anderthalb Jahren ihr neuestes Album Titania veröffentlicht und präsentiert jetzt eine neue Single mit dem Titel Be Happy. Dieser Song ist nicht ganz neu, da er bereits als Bonustrack auf der Doppelvinyl-Version des Albums enthalten war. Die Band wollte jedoch ihren Fans eine Freude machen und hat sich entschieden, den Song nun für alle zugänglich zu machen.

Be Happy ist ab sofort in allen digitalen Stores verfügbar, zusammen mit dem anderen Bonustrack des Albums In The Sea Of Your Love. Zudem kann der Song auf YouTube angehört werden:

Darüber hinaus gibt es Neuigkeiten zu einem neuen Album, das bereits fertiggestellt ist und derzeit in den römischen Studios von Max Cirone, einem mittlerweile zusätzlichen Mitglied der Band, gemischt und gemastert wird. Das Album wird den Titel Dusketha tragen, benannt nach einer der Hauptfiguren aus dem Gedicht des englischen Dichters John Keats mit dem Titel Song Of The Four Fairies: Fire, Air, Earth, Water. Die Veröffentlichung ist für den kommenden Herbst geplant und wird uns erneut mit der unglaublichen Schönheit verzaubern, die Maurilio Rossi seiner Kunst verleiht, stets im Gleichgewicht zwischen Traum, Magie, Poesie und einzigartigen Melodien.

Nach 50 Jahren ehrenvoller Karriere überrascht Goad uns weiterhin und das auf die erhabenste Art und Weise. Goad, die Geschichte des italienischen Prog!

Goad online:

https://www.facebook.com/MaurilioRossiGoad