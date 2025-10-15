GOD: präsentieren am 17. Oktober 2025 ihr Debüt auf allen Plattformen

Der schwedische Multi-Instrumentalist Snowy Shaw – bekannt unter anderem durch King Diamond, Dream Evil und Therion – hat sich mit Magnus Daun von Mad Architect zusammengetan um das neue Prokekt GOD aus der Taufe zu heben. Er hat eine Art Selbstinterview geführt, um dieses Projekt bestmöglich zu beschreiben. Die offizielle Veröffentlichung findet am 17. Oktober auf diversen Streaming-Plattformen wie beispielsweise Spotify statt.

Hier ein Trailer als Vorschau:

Was lässt sich über dieses Debütalbum sagen?

Wenn du auf richtig heftigen Rock’n’Roll stehst oder einfach nur brutalen True Metal liebts, bei dem man am liebsten mit dem Kopf gegen eine Mauer schlagen möchte – nun, dann vermute ich, dass diese Art von Musik nichts für dich ist.

OK, schön gesagt. Was zum Teufel ist das dann? Emo, Indie-Pop, Skate-Punk oder was?

Nein, dieses düstere, cineastische und epische Filmmusikprojekt ist weniger eine Band als vielmehr eine Zusammenarbeit zwischen zwei einzelnen Komponisten und Musikern. Mangels einer besseren Vergleichsmöglichkeit stell dir vor, Danny Elfman und Ennio Morricone würden sich zusammentun, um großartige dramatische Musik für einen Hollywood-Blockbuster zu komponieren, den es noch nicht gibt… noch nicht! So in etwa, obwohl ich natürlich nicht behaupten will, dass wir in derselben Liga wie diese Meister spielen. Aber anstatt uns einen weiteren Bandnamen auszudenken oder ein weiteres Mad Architect-Album aufzunehmen, haben wir uns entschieden, dieses neue Konzept etwas anders anzugehen und unsere eigenen Namen zu verwenden, wobei der Schwerpunkt auf dem Songtitel und dem jeweiligen Konzept liegt, während wir als Schöpfer in den Hintergrund treten.

Mad Architect? Erzähl mir bitte etwas mehr über diese Band.

Ja, Magnus und ich haben unter dem Namen Mad Architect eine gemeinsame Vergangenheit, mit der wir vor etwa zehn Jahren zwei Alben veröffentlicht haben. Von Anfang an war es eher ein Studioprojekt als eine Live-Band, seit ich zum ersten Mal per E-Mail kontaktiert wurde, um als Gastsänger bei einem einzelnen Titel mitzuwirken, worauf ich mich einließ. Später kam dann die Anfrage, noch einen weiteren Song zu singen, was ich etwas seltsam fand, aber wie sich herausstellte, hatten sie keinen Sänger und es gab überhaupt kein ’sie‘. In Wirklichkeit war es mehr oder weniger nur Magnus, der Leute engagierte, um seine Songs aufzunehmen. Und am Ende habe ich den gesamten Gesang übernommen. Die Aufnahmen für das erste Album fanden etwa zu der Zeit statt, als ich 2012–2013 mit Sabaton auf Welttournee war, und ich habe den Gesang entweder in meinem eigenen Heimstudio aufgenommen, wenn ich eine kurze Pause während der Tour hatte, oder im Tourbus oder irgendwo hinter der Bühne mit meinem Laptop, einem Mikrofon und einem einfachen Aufnahmegerät. Die moderne Technik ist schon fantastisch, nicht wahr? Eigentlich sogar ziemlich bizarr. Man könnte also sagen, dass es eine ziemlich seltsame Entstehungsgeschichte war. Tatsächlich hatte ich den Mann (Magnus) bis Monate nach der Veröffentlichung des ersten Albums noch nie getroffen oder auch nur am Telefon gesprochen. Dabei leben wir beide in derselben Stadt (Göteborg, Schweden).

Hahaha! Das ist ja lustig! Und da habt ihr euch dann entschlossen, eine Band zu gründen?

Wie gesagt, es war weniger eine Band als vielmehr Magnus‚ Soloalbum, mit dem Unterschied, dass ich vor allem beim zweiten Album letztendlich etwa 95 % der Arbeit übernommen habe. Das lag daran, dass alle anderen Musiker nach der Veröffentlichung des Debüts irgendwie ausgestiegen waren und weder er noch ich es geschafft hatten, anhand seiner sogenannten Demos, die aus chorartigen, zusammenhanglosen Instrumental-Gitarren-Hintergründen bestanden, geeignete Ersatzleute für die jeweiligen Positionen zu finden. Letztendlich kam ich zu dem Schluss, dass dieses Projekt nur funktionieren würde, wenn ich die Verantwortung übernahm und den Rest der Instrumente selbst spielte. Wenn man darüber nachdenkt, ist das wirklich verrückt. Erlaubt mir hier ein wenig Wortwitz: Magnus ist definitiv der „verrückte Architekt“.

Wenn das, was du sagst, stimmt, dann ist es eher dein Soloalbum, oder?

Nein, in gewisser Weise könnte man das wohl sagen, aber darum geht es nicht, und ich möchte dafür keine Lorbeeren einheimsen, denn ich wurde für einen Job engagiert und habe mein Bestes gegeben und alles in meiner Macht Stehende getan, um dieses Projekt zum Erfolg zu führen und meinen Qualitätsstandards gerecht zu werden, unter Berücksichtigung der mir zur Verfügung stehenden Mittel. Wir sprechen hier von Songwriting, Arrangement, Produktion, Aufnahme, Abmischung, Design, Promotion usw. Und das zusätzlich zu allen Gesangsaufnahmen und dem Spielen von Schlagzeug und Bass usw. Magnus ist ein toller Kerl, und ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass er völlig inkompetent ist oder so. Ich sah einen Mann, dessen Traum und Ambition es war, seine eigene Musik zu machen und eine Band zu gründen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt über die richtigen Fähigkeiten, Kompetenzen oder Erfahrungen verfügte, um dies zu tun. Das erinnerte mich sehr an mich selbst in meiner Jugend, daher konnte ich mich gut in ihn hineinversetzen und hatte Mitgefühl für ihn. Wichtig war jedoch, dass ich die Lücken füllen und ihm helfen konnte, seinen Traum zu verwirklichen, und ich tat das gerne. (Und natürlich wurde ich für meine Arbeit reichlich entlohnt.)

Es ist nett von dir, diesem jungen Kerl zu helfen.

Ich habe nie gesagt, dass er jung ist. Er ist drei Jahre älter als ich, glaube ich. Wie auch immer, wenn du mich fragen würdest, ob ich unter diesen Umständen und Bedingungen alles noch einmal machen würde, wäre die Antwort ein klares und deutliches Nein, nicht in diesem Leben. Das ist auch der Grund, warum es über zehn Jahre gedauert hat. Wann immer ich darauf angesprochen wurde, habe ich Magnus wiederholt erklärt, dass ich dieser ganzen Idee absolut ablehnend gegenüberstehe und dass ich unter solchen Bedingungen einfach nicht mehr arbeiten oder tätig sein kann und will. Ich möchte eigentlich nicht den abwertenden Ausdruck ‚Man kann Scheiße nicht polieren‘ verwenden, aber mir fällt auch kein passenderer Ausdruck ein. Wenn es jemals wieder passieren sollte, dann nur unter den richtigen Umständen.

Wie kam es dann zu dieser neuen Entwicklung, was hat dich dazu gebracht, deine Meinung zu ändern?

Er hat seine Lektion gelernt und sich zusammengerissen, sagen wir mal so. Anfang dieses Jahres veröffentlichte Magnus unter seinem eigenen Namen kurze Stücke mit neuer atmosphärischer Instrumentalmusik, die ich 100 Mal besser fand als alles, was ich zuvor von ihm gehört hatte, und ich war wirklich beeindruckt und sagte: „Wow! Jetzt sind wir dabei! Das gefällt mir wirklich sehr gut. Das hat harmonische Substanz und etwas, auf dem man aufbauen kann, mit einem klaren Thema, das unzählige weitere Möglichkeiten bietet.“

Um ehrlich zu sein, bewundere ich ihn dafür, dass er in den letzten zehn Jahren einen Quantensprung in seiner Entwicklung gemacht hat. Ich bin sehr beeindruckt von seinen neu erworbenen technischen Fähigkeiten und seinem Verständnis. Ich wage zu behaupten, dass der größte Unterschied darin besteht, dass er nun alles mit Keyboards und großartigen Sounds komponiert hat, was eine enorme Verbesserung gegenüber den generischen Gitarrenriffs und richtungslosen Akkorden darstellt, die er früher präsentiert hat.

Das war eher bombastische symphonische Filmmusik, genau wie ich sie liebe, und ich hatte sofort all diese Bilder im Kopf und stellte mir vor, wie wir das mit Stimmen und bedrohlicher, düsterer Erzählung, Glockenspiel, Marsch-Snares, Streichern, schwerem, heruntergestimmtem, verzerrtem Bass und so weiter arrangieren könnten. Und ich habe dem Mix noch schwere, fiese Gitarren hinzugefügt, um den Effekt zu verstärken, und ich persönlich finde, dass das Ergebnis fantastisch geworden ist.

Vielleicht liegt es nur daran, dass ich das schon zu lange mache und abgestumpft und desillusioniert bin, aber um ganz ehrlich zu sein, habe ich mich seit meiner Teenagerzeit nicht mehr von Metal- oder Rockbands inspirieren oder beeinflussen lassen. Mehr als alles andere fühle ich mich zu Komponisten wie John Barry (James Bond), Danny Elfman, John Carpenter, Vangelis und anderen hingezogen. Ich bin kein versierter Konsument, aber das ist die Art von Musik, die mich anspricht, und im Laufe der Jahre habe ich oft rückblickend festgestellt, dass es genau diese Art von Musik ist, die mich unbewusst beeinflusst hat.

Ist das also eine einmalige Sache oder können wir bald mit einem Album in voller Länge rechnen?

Aber klar doch! Wir haben gerade einen riesigen Vertrag über vier Alben mit Universal Studios weltweit unterzeichnet. Mitte November werden wir unser neues Material mit dem New York Philharmonic Orchestra für einen kommenden Hollywood-Blockbuster aus dem Jahr 2026 aufnehmen und … Nein, das war natürlich nur ein Scherz.

Zunächst einmal schreiben wir das Jahr 2025 und das Albumformat ist längst überholt und tot, nicht nur physisch, sondern insgesamt, was ich zutiefst tragisch und unendlich traurig finde. Die Welt im Allgemeinen ist im Arsch, und zwar nicht nur die Musik- und Filmindustrie, sondern alles, was wir kennen und alles, was wir alle seit unserer Kindheit lieben, ist tot und verschwunden. Aber ja, versuchen wir mal, ein bisschen positiv zu sein. Wir werden sicherlich mehr neue Musik herausbringen. Wenn wir Lust dazu haben. Das ist letztendlich doch das Einzige, was zählt, oder?

Mehr Informationen unter https://www.snowyshaw.net