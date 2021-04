Graspop Metal Meeting: Aerosmith als Headliner für Sonntag, 19.06.2022, erneut bestätigt

Angeführt vom illustren Tandem Steven Tyler / Joe Perry hat die amerikanische Band im vergangenen Jahr ihr 50jähriges Jubiläum gefeiert. Leider hat die Covid-19 Pandemie ihre Pläne für eine Welttournee über den Haufen geworfen, aber seid nicht traurig. Am Sonntag, 19.06.2022, werden Aerosmith euch mit ihrer Show in Dessel vom Sessel hauen und werden das GMM2022 mit einer exklusiven Benelux-Show beschließen.

Die Legende lebt auch in 2022 weiter, denn Aerosmith werden ihr 50jähriges Bandjubiläum mit einer Auswahl an Shows in Europa feiern. Diese monumentale Europatournee folgt auf die äußerst populäre Las Vegas Residency von Aerosmith, Aerosmith: Deuces Are Wild. Über 50 Shows im Park MGM haben der Band bereits einen #1 Platz in den Billboard Boxscore Chart und #2 in den Hot Tours Chart beschert.

Wir haben bereits darüber informiert, dass das GMM2021 auf das kommende Jahr verschoben werden muss. Aber wir freuen uns darauf, in 2022 stärker als jemals zuvor zurückzukehren und tun alles dafür, so viele Bands wie möglich aus dem Line-Up 2021 auch für 2022 bestätigen zu können. Das komplette Line-Up wird später bekanntgegeben.

Diejenigen von Euch, die bereits ein Ticket für das GMM2020 oder 2021 hatten, können ihr Ticket für das GMM2022 ab dem 01.09.2021 über ihr Ticketmaster Profil runterladen. Tickets für das GMM2022 werden ebenfalls noch in diesem Jahr in den Verkauf gehen. Meldet Euch für unseren Newsletter an oder folgt uns auf Social Media, um zu den Ersten zu gehören, die Updates erhalten.

Wir freuen uns sehr darauf, euch am 16., 17., 18. und 19.06.2022 zur 25. Ausgabe vom Graspop Metal Meeting in Dessel begrüßen zu können.

Stay Metal, Stay Safe & Take Care!