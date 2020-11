Grave Digger: „25 To Live“ Re-Release am 04.12. bei Metalville

1. Passion (Intro)

2. The Last Supper

3. Desert Rose

4. The Grave Dancer

5. Shoot Her Down

6. The Reaper

7. Paradise

8. Excalibur

9. The House

10. Circle Of Witches

11. Valhalla

12. Son Of Evil

13. The Battle Of Bannockburn

14. The Curse Of Jacques 1. Passion (Intro)2. The Last Supper3. Desert Rose4. The Grave Dancer5. Shoot Her Down6. The Reaper7. Paradise8. Excalibur9. The House10. Circle Of Witches11. Valhalla12. Son Of Evil13. The Battle Of Bannockburn14. The Curse Of Jacques



1. Grave In The No Man`s Land

2. Yesterday

3. Morgane Lefay

4. The Grave Dancer

5. Witchhunter

6. The Dark Of The Sun

7. Knights Of The Cross

8. Twilights Of The Gods

9. The Grave Digger

10. Rebellion

11. Rheingold

12. The Round Table

13. Heavy Metal Breakdown 1. Grave In The No Man`s Land2. Yesterday3. Morgane Lefay4. The Grave Dancer5. Witchhunter6. The Dark Of The Sun7. Knights Of The Cross8. Twilights Of The Gods9. The Grave Digger10. Rebellion11. Rheingold12. The Round Table13. Heavy Metal Breakdown



1. Passion (Intro)

2. The Last Supper

3. Desert Rose

4. The Grave Dancer

5. Shoot Her Down

6. The Reaper

7. Paradise

8. Excalibur

9. The House

10. Circle Of Witches

11. Valhalla

12. Son Of Evil

13. The Battle Of Bannockburn

14. The Curse of Jacques

15. Grave In The No Man`s Land

16. Yesterday

17. Morgane Lefay

18. The Grave Dancer

19. Witchhunter

20. The Dark Of The Sun

21. Knights Of The Cross

22. Twilights Of The Gods

23. The Grave Digger

24. Rebellion

25. Rheingold

26. The Round Table

27. Heavy Metal Breakdown

28. A Journey To Brasil