Manticora: das neue Progressive-Power-Thrash-Meisterwerk kommt

Die dänischen Prog-Thrash-Veteranen Manticora veröffentlichen das zweite Video von ihrem von der Kritik gefeierten 9. Album To Live To Kill To Live. Dieses Album ist der Nachfolger und zweiter Teil des Konzeptalbums To Kill To Live To Kill aus dem Jahr 2018. Beide Alben basieren auf dem Horror-/Thriller-Roman aus der Feder von Sänger Lars F. Larsen.

Hier geht es zum Video:

Das Album wurde von der Presse sehr gut aufgenommen und in ihrer über 20-jährigen Karriere hat die Band noch nie eine derartig gute Bewertung erhalten, weshalb sie sich entschlossen, ein weiteres Video zu veröffentlichen.

Das Video zum Song Katana – Death Of The Meaning Of Life – ein Song, der an Nevermore erinnert – wurde vom talentierten chilenischen Videoproduzenten Federico Bossinga und der Firma Abstract Chaos erstellt.

Die Geschichte des Songs ist wieder eine sehr traurige Geschichte von Verzweiflung, in die sich die Band auf den letzten beiden Alben mehrmals vertieft und die den Kern Konzepts ausmacht.

Gitarrist Kristian Larsen erklärt die Geschichte:

„Dieses Lied befasst sich mit der Geschichte, in der sich ein junger niederländischer Seemann 1921 in eine Prostituierte verliebt und erachtet sie als die Liebe seines Lebens. Sie wurde jedoch von Schlägern brutal ermordet. Wir wollten über Farben den Inhalt der Geschichte verdeutlichen. Die hellblauen Farben ähneln dem Raum, in dem der größte Teil der Geschichte spielt. Das Dunkelrot erinnert an die extreme Blutmenge erinnert, die entsteht, wenn mehrere Menschen auf gewalttätige Weise getötet werden (entweder mit einer Waffe oder mit einem Katana). Federico wurde mit den Texten, der Geschichte und all unseren Ideen und Eindrücken gefüttert und so hat er die Handlung mit den Farben und Bildern hervorragend abgestimmt.“

To Live To Kill To Live Tracklist:

01. Katana – The Moths And the Dragonflies/Katana – Mud

02. To Nanjing (instrumental)

03. The Farmer’s Tale Pt. 3 – Eaten By The Beasts

04. Slaughter In The Desert Room

05. Through The Eyes Of The Killer – Filing Teeth

06. Katana – Death Of The Meaning Of Life

07. Tasered/Ice Cage

08. Goodbye Tina

09. Tasered/Removal

10. Stalin Strikes (instrumental)

11. Ten Thousand Cold Nights

12. Katana – Beheaded

Die Musik auf beiden Alben wurde teilweise im eigenen Studio der Band aufgenommen und in den Hansen Studios aufgenommen/gemischt. Der weltberühmte Produzent Jacob Hansen (Volbeat, Destruction, a.o.) produzierte im letzten Jahrtausend auch die ersten beiden Manticora Alben. Der 334-seitige Roman zu den Konzeptalben wurde im Mai 2018 veröffentlicht, gefolgt vom ersten Teil des Konzeptalbums im August 2018.

Manticora haben seit 1999 neun von der Kritik gefeierte Alben veröffentlicht und tourten mehrfach durch Europa, Nordamerika und Japan + und spielten auf renommierten Festivals wie dem Wacken Open Air, dem Sweden Rock Festival, Copenhell, Karmøygeddon, ProgPower USA und vielen weiteren.

Music Videos:

Katana – Death Of The Meaning Of Life (2020 semi-lyrical video from the album To Live To Kill To Live)

https://youtu.be/JfXzNOJKn2Y

Eaten By the Beasts (2020 video from the album To Live To Kill To Live)

https://youtu.be/Nrpm_xoPyIc

Echoes Of A Silent Scream (2018 video from the album To Kill To Live To Kill)

https://www.youtube.com/watch?v=YhqZtxtqAoQ&list=RDYhqZtxtqAoQ&start_radio=1

Manticora live:

06.02.2021: DK – Sønderborghus, Sønderborg

06.03.2021: DK – Gimle, Roskilde

14.05.2021: DK – Hads Herred Rockfest, Gylling

…much more to come…

Diskografie:

Roots Of Eternity (1999)

Darkness With Tales To Tell (2001)

Hyperion (2002)

8 Deadly Sins (2004)

The Black Circus – part 1 (2006)

The Black Circus – part 2 (2007)

Safe (2010)

To Kill To Live To Kill (2018)

To Live To Kill To Live (2020)

Line-Up:

Kristian Larsen – Guitars

Lars F. Larsen – Vocals

Stefan Johansson – Guitars

Kasper Gram – Bass

Lawrence Dinamarca – Drums

Manticora online:

www.manticora.dk

www.facebook.com/manticoraband

www.instagram.com/manticoraband