Hallows Eve: veröffentlichen Re-Issue ihres legendären Debütalbums ‚Tales Of Terror‘

Am 15. Januar werden die aus Atlanta, Georgia stammenden Hallows Eve ihr klassisches Debütalbum von 1985, Tales Of Terror, via Metal Blade Records wiederveröffentlichen, sowohl auf Vinyl als auch als Digi-CD. Bestellt euch eure Kopien jetzt hier vor: metalblade.com/hallowseve

Hier eine Übersicht der verfügbaren Formate:

– 180g black vinyl

– „Plunging“ blue / black marbled vinyl (limited to 300 copies)

– „Hangman’s Private Stock“ red marbled vinyl (limited to 200 copies)

– „No Rules Bloody Spiked“ red / black dust vinyl (limited to 100 copies, MB webshop)

– „Metal Merchant Leaded“ gray marbled vinyl (US exclusive)

– Digipak-CD

Tales Of Terror wurde neu gemastered von Patrick W. Engel im Temple Of Disharmony und enthält Linernotes von Hallows Eve Bassist Tommy Stewart. Darüber hinaus enthält die LP ein zweiseitiges Poster und das 4-panel-Digipack ein erweitertes, 16-seitiges Booklet sowie vier obskure Rehearsaltracks als Bonus.

Hallows Eve – Tales Of Terror Tracklist:

1. Plunging To Megadeath

2. Outer Limits

3. Horrorshow

4. The Mansion

5. There Are No Rules

6. Valley Of The Dolls

7. Metal Merchants

8. Hallows Eve (Including Routine)

CD Bonustracks:

9. Scream in the Night (Exciter Cover – Rehearsal May 1984)

10. The Mansion (Rehearsal June 1984)

11. Eighteen (Alice Cooper Cover – Rehearsal May 1984)

12. Hallows Eve (Including Routine) (Rehearsal May 1984)

Hallows Eve Bassist Tommy Stewart freut sich über die Veröffentlichung und hat das Folgende zu sagen: „Tales Of Terror launched Hallows Eve with a bang! Wir waren nur eine kleine Bande Straßenkinder voller Leidenschaft, Wut, Spaß und den starken Frustrationen Jugendlicher jener Zeit. Wir wollten all diese Energie kanalisieren und es in die Welt rausbrüllen, so entstand Tales Of Terror.“

Hallows Eve – Tales Of Terror Line-Up:

Stacy Anderson – Vocals

Skellator – Guitars

Tommy Stewart – Bass

David Stuart – Guitars

Ronny Appoldt – Drums

Tym Helton – Drums *

* On the songs Metal Merchants and Hallows Eve (Including Routine)

