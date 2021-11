Hangmans’s Chair: kündigen neues Album „A Loner“ mit Live-Video zu „An Ode To Breakdown“ an

Es gibt keine Ruhe für die Bösen. Nach der Veröffentlichung von zwei fesselnden Singles und einer Reihe von Liveshows in Frankreich und den Benelux-Ländern, machten Hangmans’s Chair eine Pause, um aufregende Neuigkeiten zu verkünden. Am 11. Februar wird ein weiterer heller Stern in ihrer Diskographie aufgehen, ihr neues Album A Loner wird über Nuclear Blast Records veröffentlicht werden.

A Loner ist das sechste Album des Pariser Quartetts, das selbstbewusst zwischen dem wehmütigen Sound der Goth-Rock-Pioniere à la Sisters Of Mercy, der emotionalen Wucht der Grunge-Ikonen Alice In Chains und dem leidenschaftlichen Storytelling der New Yorker Hardcore-Ausreißer Life Of Agony steht. Eine einzigartige Kombination, die Hangmans’s Chair zu einem vielversprechenden Hoffnungsträger in der französischen Metalszene und darüber hinaus macht.

Bestellt euer Exemplar von A Loner hier vor: https://hangmanschair.bfan.link/a-loner.ema

Und das ist noch nicht alles: Nachdem Hangmans’s Chair bei der diesjährigen Heimausgabe des legendären Hellfest eine fesselnde Show gespielt haben, veröffentlichen sie nun auch ein Live-Video zu An Ode To Breakdown, das das neue Album mit seiner monumentalen Intensität einläutet.

Die Band sagt über An Ode To Breakdown:

„An Ode To Breakdown war eindeutig als erster Song unseres neuen Albums A Loner gedacht. Unsere neue Richtung, besonders was den Sound angeht, wird durch diesen Song perfekt repräsentiert. Das Cover ist auch eine neue Richtung für uns, im Gegensatz zu den Lyrics wurde Helligkeit gewählt. Weiß und Neonfarben sind das neue Outfit. Wir haben den Fotografen Christopher De Bethune und den Illustrator Dehn Sora gebeten, uns zu erzählen, was Einsamkeit für sie bedeutet. Ein alter Mann, eine Bank und die Welt um ihn herum. Warten auf nichts.“

A Loner – Tracklist:



1. An Ode To Breakdown

2. Cold & Distant

3. Who Wants To Die Old

4. Storm Resounds

5. Supreme

6. The Pariah And The Plague

7. Loner

8. Second Wind

9. A Thousand Miles Away

Hangmans’s Chair, 2005 in Paris gegründet, sind eine der einzigartigsten Doom-Rock-Bands, die derzeit aktiv sind. Im Laufe der Jahre haben sie ihren eigenen Sound gefunden und verfeinert, der irgendwo zwischen Type O Negative, Life Of Agony und Sisters Of Mercy liegt, um nur einige zu nennen, gemischt mit einer gewissen Street Credibility, die mit den Hardcore-Wurzeln der Gruppe zusammenhängt. Jedes Album bezieht seine Stärke und Essenz aus den Lebenserfahrungen der Bandmitglieder, die sie mit unerschrockener Ehrlichkeit porträtieren. Ob es um den Verlust von Bandmitgliedern, Drogenüberdosen oder die Härten des Lebens in einem Pariser Vorort geht, all diese menschlichen Emotionen schwingen in jedem ihrer Songs mit, denn sie umarmen die Dunkelheit und verwandeln sie in etwas Schönes, Schweres und Melancholisches.

Hangmans’s Chai – Line-Up:



Julien Chanut – Gitarre

Cédric Toufouti – Gitarre, Gesang

Mehdi Thepegnier – Schlagzeug

Clément Hanvic – Bass

Hangmans’s Chair live:



2021

02/12 – Bruxelles (BE) – Le Botanique

09/12 – Lyon (FR) – Rock N Beat

10/12 – Audincourt (FR) – Le Moloco



2022

11/02 – Issy les Moulineaux (FR) – Le Réacteur

12/02 – Chelles (FR) – Les Cuizines

16/02 – Strasbourg (FR) – La Laiterie (w/ ALCEST)

17/02 – Hamburg (DE) – Gruenspan (w/ ALCEST)

18/02 – Leeuwarden (NL) – Neushoorn (w/ ALCEST)

20/02 – Göteborg (SE) – Pustervik (w/ ALCEST)

21/02 – Oslo (NO) – Vulkan Arena (w/ ALCEST)

22/02 – Stockholm (SE) – Berns (w/ ALCEST)



14/03 – Rennes (FR) – L’Étage (w/ ALCEST)

15/03 – Toulouse (FR) – Le Rex (w/ ALCEST)

16/03 – Madrid (SP) – Shoko (w/ ALCEST)

17/03 – Barcelona (SP) – Apolo 1 (w/ ALCEST)

18/03 – Montpellier (FR) – Victoire 2 (w/ ALCEST)



07/04 – Bethune (FR) – Le Poche

08/04 – Paris (FR) – Le Trabendo

09/04 – Metz (FR) – Les Trinitaires



05/07 – Nantes (FR) – Warm Up Hellfest



03/06 – Gdansk (PL) – Mystic Festival

23/06 – Clisson (FR) – Hellfest

26/06 – Clisson (FR) – Hellfest (collab with RLHT)