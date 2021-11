Obscura: neues Album „A Valediction“ ist am 19.11. erschienen

Am 19. November erschien das sechste Studioalbum von Obscura auf Nuclear Blast Records.

Als Rückblick und Neuanfang zugleich ist A Valediction Obscuras bisher unbeschwertestes Album geworden und der Band scheint die Kreativität nicht auszugehen, was ihren Aufstieg zu einer der wichtigsten zeitgenössischen Extrem-Metal-Bands nur noch beschleunigen dürfte.

Wahrlich, es gibt keine Band wie Obscura. A Valediction beweist, dass Beharrlichkeit, Ausdauer und ein unternehmungslustiger Geist alles erreichen können. Willkommen auf der nächsten Stufe – willkommen Obscura 2.0!

Sichert euch eines der wenigen verbliebenen Exemplare des Digipaks mit Signierkarte oder eine der 2LPs mit Radierung auf der D-Seite und Goldfolienveredelung auf dem Albumcover: https://bfan.link/Obscura

Die Band wird Anfang 2022 zu einer ausgedehnten Nordamerikatour aufbrechen, gefolgt von einer Europatournee ab September 2022.

Obscura – North America 2022

Support: Abysmal Dawn, Vale Of Pnath and Interloper

02/03 San Diego – Brick by Brick

02/04 Mesa – Nile Theater

02/05 Los Angeles – 1720

02/06 Las Vegas – Backstage Bar

02/07 Salt Lake City – Urban Lounge

02/08 Denver – The Oriental Theater

02/10 Oklahoma City – Whisky Nights

02/11 Austin – Come and Take it Live

02/12 Dallas – Amplified live

02/13 Houston – Warehouse Live

02/14 New Orleans – Santos

02/16 Orlando – The Haven

02/17 West Palm Beach – Respectables

02/18 Tampa – The Orpheum

02/19 Atlanta – Masquerade

02/20 Nashville – The Basement East

02/21 Knoxville – Barley’s Knoxville

02/22 Virginia Beach – Elevation 27

02/23 Baltimore – Soundstage

02/24 Harrisburg – HMAC

02/25 Brooklyn – Knitting Factory

02/26 Boston – Sonia

02/27 Hartford – Webster Underground

02/28 Quebec City – Imperial Bell

03/01 Montreal – Foufounes

03/02 Ottawa – Maverick’s

03/03 Toronto – Lee’s Palace

03/04 Rochester – Montage Music Hall

03/05 Pittsburg – Preserving Underground

03/06 Indianapolis – Emerson Theatre

03/07 Louisville – Diamon Concert Hall

03/08 Detroit – The Sanctuary

03/09 Chicago – Reggies

03/10 Milwaukee – X-Ray

03/11 St. Paul – Turf Club

03/12 Winnipeg – Park Theater

03/14 Calgary – Dickens

03/15 Edmonton – Starlite Room

03/17 Vancouver – Rickshaw Theater

03/18 Seattle – El Corazon

03/19 Portland – Dante’s

03/21 Santa Cruz – The Cataclyst

03/22 Petuluma – Phoenix Theater

03/23 Fresno – Full Circle

Obscura – European Tour 2022

Support: Persefone & Disillusion

07.09.2022 Köln (DE) – Gebäude9

08.09.2022 Hamburg (DE) – Knust

09.09.2022 Berlin(DE) – Hole 44

10.09.2022 Prag (CZ) – Futurum

11.09.2022 Warschau (PL) – Hydrozagadka (neue Show)

13.09.2022 Wien (AT) – Viper Room

14.09.2022 Zürich (CH) – Komplex Klub

15.09.2022 Mailand (IT) – Legend Club

16.09.2022 Lyon (FR) – CCO

17.09.2022 Barcelona (ES) – La Nau

18.09.2022 Madrid (ES) – Caracol

19.09.2022 Toulouse (FR) – Le Rex

20.09.2022 Paris (FR) – Petit Bain

22.09.2022 Bristol (UK) – Exchange

23.09.2022 Dublin (IR) – Voodoo Lounge

24.09.2022 Glasgow (UK) – Audio

25.09.2022 Leeds (UK) – Brudenell

26.09.2022 London (UK) – The Underworld

28.09.2022 Nijmegen (NL) – Doornroosje

29.09.2022 Frankfurt (NL) – Das Bett

30.09.2022 Mannheim (DE) – MSC Complex (neue Show)

01.10.2022 München (DE) – Backstage Halle



Tickets: https://realmofobscura.com/live/

Textlich ist A Valediction vielschichtig in Struktur und Bedeutung. Das Wort Abschied hat per Definition mit Abschieden und Verabschiedungen zu tun. In gewisser Weise ist dies ein „Auf Wiedersehen“ für die vierteilige Albumreihe, während es gleichzeitig komplexe Themen aus Kummerers persönlichem Leben anspricht. Anstatt die Themen Verlust, Tod und Verlassenheit in Metaphern und Andeutungen zu verstecken, legt der Deutsche seine Qualen in Songs wie Forsaken, Solaris, In Unity, The Neuromancer und In Adversity offen. Aber für jede Zeile der Verzweiflung bietet er auch Positives. In der Tat können Neuanfänge – physisch, emotional oder ökologisch – Licht in die Dunkelheit bringen. Der gefeierte Künstler Eliran Kantor (Testament, Helloween) wurde an Bord geholt, um das Leitmotiv zu visualisieren. Die bronzefarbene Farbgebung, die Kantor verwendete, veranschaulicht die Widerstandsfähigkeit von Obscura gegenüber individueller und klanglicher Korrosion.

Obscura – Line-Up:



Steffen Kummerer – Gesang & Gitarre

Christian Münzner – Gitarre

Jeroen Paul Thesseling – Bass

David Diepold – Schlagzeug