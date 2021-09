Hate: veröffentlichen episches Video zur neuen Single ‚Resurgence‘

Am 15. Oktober werden Hate ihr neues Album Rugia via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen weiteren Eindruck vom neuen Album könnt ihr durch das epische Video zur zweiten Single Resurgence gewinnen, welches sich hier befindet:

Den Titeltrack könnt ihr nach wie vor hier streamen: metalblade.com/hate – dort kann Rugia in den nachstehenden Formaten vorbestellt werden:

– digipak-CD

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– white / black burst vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– red / black splatter vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– blood splatter vinyl (EMP exclusive – limited to 200 copies)

– silver / black splatter vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– silver / black marbled vinyl (US exclusive)#

Viele weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: