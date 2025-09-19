Transgalactica: veröffentlichen neue Single „Polonaise For The Middle Class“

Mit dem fünften Song ihres Debütalbums Better Angels greifen Transgalactica ein heiß diskutiertes Thema auf: In Polonaise For The Middle Class widerlegt die Band den von Anti-Kapitalisten verbreiteten Mythos, Globalisierung habe die Mittelschicht verarmt. Stattdessen verweisen sie auf das Beispiel von rund 600 Millionen Chinesen, die durch die Globalisierung der Armut entkommen und in die globale Mittelschicht aufgestiegen sind.

Musikalisch ist das Stück eine spannende Variation: Das Hauptthema entstammt dem Polonaise-Teil von Bachs Französischer Suite. Doch bei Transgalactica bekommt die Polonaise einen unerwarteten Twist – ein Vierer- statt Dreiertakt. So entsteht ein unkonventionelles, polyphones Werk, das die Vielschichtigkeit des Albums unterstreicht.

Die polyphone Kompositionsweise setzt die Band auch beim letzten Song Inequality In Blue ein, womit Better Angels einen kraftvollen und innovativen Schlusspunkt findet.