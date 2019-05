Heart Of A Coward: veröffentlichen brandneue Single „Ritual“ vom kommenden Album „The Disconnect“

Das britische Metal Quintett Heart Of A Coward veröffentlichen nach dem erfolgreichen Release von Drown in Ruin, heute ihre zweite Single Ritual vom kommenden vierten Studioalbum The Disconnect, welches am 7 Juni, 2019 via Arising Empire erscheint!

Schaut euch das Musikvideo zur brandneuen Single Ritual hier an:

Kauft und/oder streamt euch die neue Single Ritual hier: https://HEARTOFACOWARD.lnk.to/Ritual

Kommentare

Kommentare