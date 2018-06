Helldorado: Neue Acts u.a. Zeke (US), Dwarves (US), Nick Oliveri – Death Electric

Helldorado: Neue Acts u.a. Zeke (US), Dwarves (US), Nick Oliveri – Death Electric

Das Line-Up vom Helldorado 2018 mausert sich langsam zum absoluten Geheimtipp auch wenn man nicht Mitgleid einer Turbojugend ist. Bands wie Turbonegro, Danko Jones, Zeke, Kadavar oder die Dwarves lassen nicht nur die Herzen der hedonistischen Feierjugend höherschlagen. Wer ein 360° Rundumsorglosindooefestivalkpaket erleben will inkl. abgedrehten Side-Shows und Comedy sollte im November nach Eindhoven kommen.

Fogende Bands und Künstler werden diese Jahr auftreten:

Bands: Turbonegro • Danko Jones • Kadavar • DeWolff • Zeke • Supersuckers • Dwarves • Greenleaf • Nick Oliveri – Death Electric • Monolord • The Picturebooks • Lucifer • Death Alley • Banane Metalik • Vurro • Hola Ghost • The Hip Priests • The Devils

(Circus) side-show: Death do us part dangershow, The rock ’n roll wrestling bash, Drown the Clown, Cassi Nova & Miss Riskina,

Comedy: Glenn Wool, Adam Bloom

Tickets gibt es direkt über die Homepage des Festivals für schlanke 49.- Euro

Kommentare

Kommentare