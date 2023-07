Helloween: in „Metal Hall of Fame“ aufgenommen

Großartige Neuigkeiten aus dem Helloween-Lager: Die deutschen Metal-Ikonen wurden kürzlich offiziell in die Metal Hall of Fame aufgenommen! Durchgeführt von deren Gründer/Chef Pat Gesualdo sowie Gastlaudatorin Alissa White-Gluz (Arch Enemy), die auch im aktuellen Musikvideo der Kürbisköpfe, das zu ihrem Hit Best Time gedreht und seit seiner Veröffentlichung 2022 bereits über 1,3 Millionen Mal aufgerufen wurde, zu sehen ist, fand die Zeremonie am 20. Mai im Rahmen von Helloweens Show im New Yorker Terminal 5 vor mehreren tausend Fans statt. Jenes Konzert war Teil des nordamerikanischen Abschnitts ihrer aktuellen United Forces-Kampagne, die sie gemeinsam mit den Schweden von Hammerfall um den Globus führt.

„Helloween haben großen Anteil daran, dass das Power-Metal-Genre sich in der Szene etabliert hat“, begründet Gesualdo die Auswahl der Band. „Power Metal ist mittlerweile ein derart wichtiger Bestandteil der Heavy-Metal-Landschaft und einfach nicht mehr aus ihr wegzudenken, weshalb wir uns umso mehr freuen, Helloween in der Metal Hall of Fame willkommen heißen zu dürfen. Sie sind unabdingbare Aushängeschilder jener Spielart und vereinen unter diesem Banner Metalheads in aller Welt.“

Helloween-Gründungsmitglied/-Gitarrist Michael Weikath ergänzt: „Nun Teil der Metal Hall of Fame zu sein, ist eine Riesenehre für uns! Hier stehen wir nun also gemeinsam mit einigen der wichtigsten und größten Bands der Rock- und Metal-Geschichte, was uns immens stolz macht und unsere Arbeit als ‚Botschafter des Power- und Melodic-Metal‘ in den letzten vier Jahrzehnten krönt.“

Nach Abschluss der erwähnten Amerika-/Kanada-Reise hat die Truppe diesen Monat auch ihre diesjährige europäische Festivalsaison, in deren Rahmen sie u.a. das Line-Up des Wacken Open Air als Headliner anführen wird, begonnen. Im September werden Helloween dann die ebenfalls bereits genannte United Forces-Tour in Spanien, Schweden sowie Norwegen fortsetzen, ehe das Septett sich für zwei Arenashows nach Japan begeben wird.

Helloween live:

02.07.2023 BG Midalidare Estate – Midalidare Rock In The Wine Valley

29.07.2023 HU Székesfehérvár – Fezen Fesztivál

01.08.2023 SI Velenje – MetalDays

03.08.2023 DE Wacken – Wacken Open Air *ausverkauft*

05.08.2023 SK Košice – Hello-Feast

11.08.2023 FI Helsinki – Hellsinki Metal Festival

13.08.2023 UK Walton-on-Trent – Bloodstock Open Air

02.09.2023 ES Madrid – WiZink Center*

03.09.2023 ES Barcelona – Sant Jordi Club*

09.09.2023 SE Göteborg – Partille Arena*

10.09.2023 NO Oslo – Sentrum Scene*

14.09.2023 JP Osaka – Orix Theater

16.09.2023 JP Tokio – Nippon Budokan

*United Forces w/ Hammerfall

Infos & Tickets: www.helloween.org

Helloween sind:

Michael Kiske – Gesang

Andi Deris – Gesang

Kai Hansen – Gitarre, Gesang

Michael Weikath – Gitarre

Sascha Gerstner – Gitarre

Markus Grosskopf – Bass

Daniel Löble – Schlagzeug

Helloween online:

www.helloween.org

www.facebook.com/helloweenofficial

www.instagram.com/helloweenofficial