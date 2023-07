The Pinpricks: mit neuer Single „Anyway“

Die erste Vorab-Single Anyway, ist ein Song mit einer herrlichen Selbstironie: „Man bekommt als Band ja immer tausend Hinweise, wie man etwas machen soll, dass man mal auf Deutsch singen soll oder was auch immer. Unsere Antwort lautet: Yo, danke für deine Hinweise, aber wir machen es so, wie wir wollen“ – und genauso druckvoll, eigen und lustvoll klingt denn auch dieser Song. Und zudem norddeutsch. Denn, so Sängerin/Gitarristin Ronja Kaminsky: „Ich mag es, wenn Menschen geradeheraus einfach sagen, was sie bewegt, weil ich selber so bin. Und genau dieses Gefühl soll auch unsere Musk und speziell dieser Song vermitteln.“

Zu den Fakten: The Pinpricks waren lange ein festes Trio, aktuell verstehen sie sich hingegen als Duo, das allerdings auf fest eingerittene Schlagzeuger für die Livekonzerte zurückgreifen kann. Das Duo besteht aus Sängerin/Gitarristin Ronja Kaminsky und ihrem Bass spielenden Partner Nils Degenhardt, es wurde 2017 gegründet. Seither erschienen mit Hunger (2018), Bait (2020) und Rituals (2021) drei EPs, deren Songs es aktuell auf über 350.000 Streams auf Spotify und mehr als 300.000 Plays auf YouTube bringen. Sie spielten bislang weit über 100 Shows, vom kleinen Clubkonzert bis hin zu Gigs beim Wacken Open Air und dem Open Flair Festival; sie teilten sich die Bühne mit Größen wie Mando Diao oder Thundermother; sie wurden eingeladen in Podcasts zwischen Boston und Los Angeles, Ägypten und Portugal und blicken – insbesondere wenn man berücksichtigt, dass die Band bislang alles selber organisiert und vorangetrieben hat – auf eine bereits erstaunlich internationale Fanbase.

Mehr zum Debütalbum dann in Kürze …

