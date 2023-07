Marduk: veröffentlichen neuen Song „Blood Of The Funeral“

Die renommierte schwedische Black-Metal-Band Marduk kündigt die Veröffentlichung ihres neuen und somit 15. Studioalbums Memento Mori an. Gestern präsentierte die Band ihre neueste Single Blood Of The Funeral, die einen verheißungsvollen Einblick in ihr kommendes Album bietet.

Memonto Mori erscheint am 1. September 2023 über Century Media Records weltweit.

Die neue Single Blood Of The Funeral verkörpert die rohe und unerbittliche Intensität, die zum Synonym für den Sound von Marduk geworden ist. Der Track zeigt die für Marduk typische Mischung aus aggressiven Gitarrenriffs, donnernden Drums und schaurigem Gesang, der ein Gefühl von Dunkelheit und Verzweiflung hervorruft.

Der Vorverkauf für Memento Mori ist gestartet. Die unten aufgeführten Formate kann man hier vorbestellen: PRE-ORDER

Marduk Frontmann Daniel Rostén sagt über das Album:

„Memento Mori ist gleichzeitig ein kühner Sprung nach vorn, ein kalkuliertes Ausweichmanöver und ein wehmütiger Blick in die Vergangenheit. Dieses Mal sind wir neue Wege gegangen, ohne unser Erbe oder die Reise, die uns an diesen Punkt gebracht hat, zu vergessen.“

Seit ihren Anfängen in den frühen 90er-Jahren haben sich Marduk zu einer der einflussreichsten und angesehensten Bands des Black Metal-Genres entwickelt. Mit einer Diskografie, die sich über mehr als drei Jahrzehnte erstreckt, hat die Band stets kompromisslose und aggressive Musik geliefert, die bei Metal-Fans auf der ganzen Welt Anklang findet. Memento Mori verspricht ein weiteres bahnbrechendes Kapitel in ihrer geschichtsträchtigen Karriere zu werden und zementiert ihren Status als wahre Legenden des Genres.

Marduk sind:

Daniel Rostén – Vocals

Morgan Hakansson – Guitar

Devo Andersson – Bass

Simon Schilling – Drums

