Helloween: starten Vorverkauf für die brandneue Single „Skyfall“

Die Sensation war perfekt, als die Band, die weit über zehn Millionen Platten verkauft hat und seit 1984 zu den geachtetsten deutschen Metal-Exporten zählt, 2016 die Pumpkins United World Tour ankündigte. Für die Fachpresse waren die 69 Shows in 32 Ländern „Die Tour des Jahres“ – denn was mehr als einer Million Menschen auf drei Kontinenten die Tränen in die Augen getrieben hatte, war nicht einfach eine Reunion der Originalband, sondern das ultimative Gipfeltreffen der sieben Helloween-Heroes Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner & Dani Löble. Oder anders gesagt: Der wahrgewordene Traum von Fans auf der ganzen Welt, die der Band mit verfünffachten Zuschauerzahlen und einem einzigen Wunsch aus zigtausend heiseren Kehlen dankten: »Bitte geht nicht mehr auseinander!«

Auf das Metal-Beben, dem das weltgrößte Genremagazin BURRN! unglaubliche vier Titelgeschichten widmete, folgten ein Jahrhundertgewitter in den sozialen Medien, eine gefeierte Pumpkins United-Single und der unstillbare Hunger nach mehr. Viel mehr. Die Musiker hatten Blut geleckt und schon auf der Tour war klar: Es gibt kein Zurück – die Zukunft von Helloween wird gemeinsam geschrieben. Es war der Start eines neuen Zeitalters und die Geburtsstunde einer Metal-Legende mit absoluter Ausnahmebesetzung, deren erstes gemeinsames Album im Sommer 2021 erscheint. Die Landebahn wird mit einem Paukenschlag planiert: Am 2. April 2021 erscheint die spektakuläre Vorabsingle Skyfall.

Heute startet die Band bereits den Vorverkauf für die Single Skyfall, die in zwei verschiedenen Vinyl Versionen, auf CD und digital erhältlich sein wird.

Single 1: CD, Vinyl, digital:

Skyfall (single edit) + Skyfall (Exclusive alternative vocals mix). Beide Songs sind exklusive Single Versionen, die nicht auf dem Album enthalten sein werden. Ca. 20 Minuten Spielzeit

Single 2: Nur auf Vinyl

Skyfall (single edit) + Indestructible (exclusive album track). Streng limitierte Version der neuen Single mit exklusivem Album Track.

Vorbestellen kann man die Single hier: http://nblast.de/Helloween-Skyfall

Vielleicht ist es nicht verwunderlich, dass das 12-Minuten Epos Skyfall, aus der Feder von Kai Hansen, den langersehnten ‚Keeper-Vibe’ im Gepäck hat – auch wenn sich der Longplayer darauf nicht beschränken lässt. Das Album schlägt einen musikalischen Bogen, den Fans aller Äras lieben werden: von unvergessenen Zeiten hin zu neuen glorreichen Abenteuern und dem kommenden ersten Album der Helloween-Neuzeit. Auf dem epischen Track, in dem es um die Landung eines Aliens auf der Erde und eine dramatische Verfolgungsjagd geht, liefern sich Hansen, Kiske und Deris atemberaubende Duelle und erschaffen ein Breitband-Erlebnis, für das es zur physischen Single ein Textblatt mit farblicher Kennung der Sänger gibt und dem auch das Musikvideo mehr als gerecht wird: Produziert von Martin Häusler setzt der aufwendigste Clip der Bandhistorie die Story mit 3-D-Animationen und Spielfilmlook in Szene – heutzutage ein echter Dinosaurier!

Der erste Release des neuen Zeitalters ist des Anlasses in jeder Hinsicht würdig: Wie bei einem Albumrelease wird es über die digitale Veröffentlichung hinaus liebevoll kuratierte Formate geben, die den Puls jedes Sammlers in die Höhe treiben: Premium-CD im Digipak und 12“ Gatefold-Vinyl in verschiedenen Ausführungen wie Shape-LP und Picture-Disc – klassisch schwarz oder in Kombinationen wie orange/transparent, orange/black, green/black marbled, orange/black splatter und red/black splatter.

Das Fundament des kommenden Meilenstein-Albums wurde schon im Studio errichtet: Die Drums wurden auf dem Original-Kit von Ingo Schwichtenberg eingespielt und in den Hamburger Home-Studios wurde an denselben Reglern aufgenommen, an denen auch Alben wie Master Of The Rings, The Time Of The Oath und Better Than Raw entstanden sind. Bewusst back to the roots und komplett analog raste die United-Wucht unter der Regie von Hausproduzent Charlie Bauerfeind und Co-Producer Dennis Ward nach New York, um in den Valhalla Studios von Ronald Prent (u.a. Iron Maiden, Def Leppard, Rammstein) den letzten Schliff zu bekommen. Aus dem brandneuen Material ist ein Album geworden, das sich mit breiter Brust vom digitalen Mainstream abhebt und auf dem die Essenz der Band nie dichter war.

Skyfall ist der Anfang von etwas Großem – hier kommt Helloween!

Weitere Infos:

www.helloween.org

www.facebook.de/helloweenofficial

www.instagram.com/helloweenofficial

www.twitter.com/helloweenorg

www.youtube.de/helloweenorg

www.nuclearblast.de/helloween