The Kinks: veröffentlichen neues Comic Book Video „Lola“ (2020 Remaster) von Biff Comics

Lola Versus Powerman And The Moneygoround, Part One, kurz Lola Versus Powerman oder einfach nur Lola ist das achte Studioalbum von The Kinks. Das im Jahr 1970 aufgenommene und veröffentlichte Konzeptalbum war seiner Zeit voraus; eine satirische Beleuchtung der Musikindustrie mit ihren Musikverlagen, Gewerkschaften, Presse, Buchhaltern, Managern und dem Leben auf Tour. Ein Alltime-Klassiker der Kinks-Alben.

Um das 50. Release-Jubiläum standesgemäß einzuläuten, lüften The Kinks nun ihre Pläne zur Wiederveröffentlichung in diversen Formaten: So erscheint Lola Versus Powerman And The Moneygoround, Part One als liebevoll zusammengestelltes Deluxe-Boxset, als Einzel-LP, als Deluxe-Doppel-CD, als Einzel-CD sowie in digitaler Form am 11. Dezember via BMG.

Limited Edition, Deluxe 10” Slipcased Book-Pack (enthält ein 60-seitiges Buch , 3 X CDs, 2 X 7”-Singles, 4 X Farbdrucke)

1LP Gatefold

2CD Buch im Hardcover

1CD Softpack

Digital

HD Digital

D2C Limited Edition Exclusives (gratis zu Boxset-Bestellungen): 7”-Single, Emaille-Anstecker

Obwohl das Album während einer für die Band wechselvollen Übergangsphase erschien, wurde Lola Versus Powerman And The Moneygoround, Part One nicht nur von Fans und Kritikern gefeiert, sondern entwickelte sich auch zum kommerziellen Erfolg. Lola stieg in die Top 40 der US-Charts ein und verhalf den Kinks so als „Comeback-Album“ zur Rückkehr in den öffentlichen Fokus. Aus dem Album gingen zwei Hit-Singles hervor: Lola stieg auf Platz 9 in den amerikanischen Single-Charts sowie auf den 2. Platz in Großbritannien und Deutschland ein – der größte Erfolg der Kinks seit ihrem Evergreen Sunny Afternoon aus dem Jahr 1966. Die zweite Hit-Auskopplung Apeman kletterte bis auf Platz 5 in UK und Deutschland.

„Das Album feiert die künstlerische Freiheit (inklusive meiner eigenen) und das Recht auf Gender-Freiheit; so wie man sich eben gerade fühlt“, so Ray. „Das ganze Geheimnis ist, ein guter und vertrauensvoller Mensch und Freund zu sein.“

Lola wurde Anfang 1970 von Ray Davies geschrieben und in den Morgan Studios in London aufgenommen. Der Track, der seiner Zeit voraus war, erzählt angeblich die romantische Geschichte eines Treffens eines jungen Mannes und einer Transgender-Person in einem Club in SoHo; eine Story, die offenbar auf eine Begegnung des Managers der Kinks zurückgeht. Ursprünglich als A-Seite des Tracks Berkeley Mews aus der Session zum Village Green Preservation Society-Album in UK, und des von Dave Davies komponierten Stücks Mindless Child Of Motherhood in den US veröffentlicht, wird die ikonische Hookline mittlerweile seit Dekaden rund um den Globus skandiert.

Die Pläne zur Wiederveröffentlichung von Lola Versus Powerman And The Moneygoround, Part One folgen nach dem enormen Erfolg des kürzlich ins Leben gerufenen #LolaDay, der das 50. Release-Jubiläum der einflussreichen Single würdigte. Fans konnten ihre Fotos auf der Bandwebsite mit zehn speziellen Online-Stickern „Lola-fizieren“. Außerdem präsentierten hochkarätige Acts wie The Amazons den ganzen Tag lang ihre Interpretationen des Tracks über die Online-Kanäle der Kinks. Abgerundet wurde das Spektakel durch seltene Audio-, Video- und Print-Schätzchen aus dem bandeigenen Archiv der Kinks.

Die „Lolafy“-Seite wurde gerade einem frischen Update unterzogen; inklusive vier neuen Stickern der Bandmembers Dave, Mick, Pete und Ray.

Den Auftakt zur Kampagne für das Boxset zum 50. Jubiläum macht der brandneue Ray Davies-Remix/ Medley des Kinks-Tracks Any Time (mit dem Titel The Follower – Any Time 2020 feat. Anytime by The Kinks).

https://thekinks.lnk.to/AnyTime2020PR

Ursprünglich von Ray als mögliche B-Seite für Apeman, komponiert, enthält Any Time bisher unveröffentlichte Versionen und Auszüge aus verschiedenen Kinks-Tracks des Lola-Albums sowie Spoken-Word-Elemente und Soundeffekte. Ein Konzept-Stück, über das Ray erklärt: „Die durch das Coronavirus herbeigeführte Isolation gibt den Menschen Gelegenheit, die ganze Welt mit neuen Augen zu betrachten, neu zu bewerten und ihr Leben neu auszurichten. Musik kann den Einsamen Trost geben und die Zeit überdauern. Sie ist nicht die Zukunft oder die Vergangenheit, nicht gestern, nicht heute oder morgen. Sie ist allgegenwärtig. Ich habe einen Weg gesehen, diesen unveröffentlichten Track aus den 1970er-Jahren mit dem Publikum des Jahres 2020 zu verbinden. Ich habe außerdem einen Weg erkannt, um aufzuzeigen, dass die Musik durch die Zeit reisen kann. Dass die Erinnerung eine völlig unmittelbare Sache ist, die uns bis ins Hier und Jetzt begleitet. Ich habe den Song ursprünglich als etwas völlig Surreales zusammengestellt und dann erkannt, dass es tatsächlich Wirklichkeit wird. Der Song hat nun seinen Platz gefunden – nach seinem 50. Geburtstag!“

The Kinks Lola Versus Powerman And The Moneygoround, Part One

Hier zur Vorbestellung: https://thekinks.lnk.to/Lola50AnniversaryPR

Erscheint in folgenden Formaten:

Deluxe 10” Slipcased Book-Pack

Festes, matt-laminiertes, einseitig geöffnetes Card-Slipcase mit Folie und einem Cover mit metallisch-schimmernden Spezialeffekten. Enthält ein 60-seitiges Buch im Hardcover mit Kommentaren, Band-Zitaten, The Kinks 1970 Diary Of Activities, seltenen Fotos/ Memorabilia; drei CDs im Pappschuber mit dem remasterten Original-Album sowie Bonus-Material inklusive vieler bisher unveröffentlichter Tracks. Die Taschen der Vorder- und Rückseite enthalten zwei Reproduktionen der originalen internationalen 7“-Picture-Sleeve-Singles (Lola & Apeman) und vier gedruckte, rare 5“-Fotokarten mit Bandmotiv im Querformat.

CDs x 3

Original-Album in Stereo, neu remastert anhand der Original-Mastertapes, Singles (Stereo- und Mono-Mixe), B-Seiten, alternative Original-Mixe.

Außerdem exklusiv im Boxset enthalten: Neue Medleys mit Ray & Dave Davies in einem intimen Gespräch in Rays Küche sowie neun neue Ray Davies-Remixe und Outtakes aus den Original-Tapes der Session, bisher unveröffentlichte Session- und Live-Tapes, Instrumental- und Akustikversionen, bisher unveröffentlichte Demos und BBC-Material. Die Tracklist wurde von Ray Davies höchstpersönlich zusammengestellt und produziert.

7”-Singles x 2

Lola / Berkeley Mews italienische Picture-Sleeve.

italienische Picture-Sleeve. Apeman / Rats portugiesische Picture-Sleeve (mit alternativer Version von Apeman)

Reproduktion des Original-Artworks, remastertes Audio, schwarzes Vinyl.

Buch

60-seitiges Hardcover-Buch im kunstvollen Glanz-Look, 10“-Querformat mit zahlreichen Kommentaren des renommierten Kinks-Experten Andy Neill, Interviews/ neue Band-Zitate (von Ray Davies, Dave Davies, Mick Avory, John Dalton und John Gosling), seltene Fotos und Memorabilia. Enthält außerdem die kompletten, detaillierten Tracklist-Informationen plus geschichtlicher Hintergründe.

Fotos

4 x 5”-Glanzfoto-Karten im Querformat

Gatefold 1LP

Original-Album in Stereo, neu remastert, Original Gatefold-Sleeve, schweres Vinyl, Booklet mit vielen Anmerkungen, neuen Band-Zitaten, raren Fotos und Memorabilia. Erstmalig seit 1983 offiziell erhältlich.

Deluxe 2CD

Original-Album in Stereo, neu remastert, Doppel-CD im Deluxe-Hardcover-Buch. Booklet mit Anmerkungen, neuen Band-Zitaten, raren Fotos und Memorabilia.

1CD

Original-Album in Stereo, neu remastert sowie weitere Schlüssel-Tracks aus dem Boxset, Digi-Pack, Booklet mit Anmerkungen, neuen Band-Zitaten, raren Fotos und Memorabilia.

Deluxe Digital

Original-Album in Stereo, neu remastert sowie weitere Schlüssel-Tracks aus dem Boxset inklusive der

Instant-Grat-Veröffentlichungen und E-Singles.

D2C Exclusives (Limited Edition, Gratis Bei Boxset-Bestellung)