Fiddler’s Green: große Onlineshow – Crowdfunding endet sehr erfolgreich

3 Cheers For 30 Years ist die wahrhaftige Krönung von 30 Jahren Speedfolk der Marke Fiddler’s Green. Am letzten Freitag, der VÖ Tag des neuen Albums, präsentierte die Band abends eine wirklich superunterhaltsame, große Liveshow über 3 ½ Stunden lang über ihre eigenen Bandkanäle. Gestern endete dann das große Crowdfunding mit knapp 150.000 Euro, der reine Wahnsinn. Das Ziel waren eigentlich „nur“ 30.000€.

Die Gäste in der Show waren: Alea und Luzi von Saltatio Mortis, Marco von In Extremo, der Hauptmann und Ben von Feuerschwanz, Wolfram (ehemaliger Fiddlers-Drummer) und Vito C. von J.B.O., Tobias Schäfer (ehemaliger Fiddlers-Geiger), Colin Goldie (Gast-Flöter auf diversen Fiddlers-CDs), Jule Hanke (unsere Nightliner Pilotin) und Guido vom Concertbüro Franken. Moderation: Alexander Prinz aka Der dunkle Parabelritter.

Die Show ist auch weiterhin unter https://youtu.be/HNW_gBDTGtQ zu sehen.

Die Band bedankt sich dazu bei allen Fans:

Liebe Leute! Was für ein Wahnsinn!

Nachdem diese schweren Zeiten Künstlern, Musikern und allen Menschen der Veranstaltungsbranche wirklich alles abverlangen und wahrlich noch kein Lichtschein am Ende des Tunnels abzusehen ist, habt ihr uns bewiesen, dass es Hoffnung und Zuversicht geben kann. Hoffnung auf Solidarität und Zuversicht in Hilfsbereitschaft und gemeinschaftliche Unterstützung!

Wir haben schwer gerungen mit der Entscheidung, eine Crowdfunding-Aktion dieser Art auf die Beine zu stellen. Galt es doch, im Rahmen der umfangreichen Organisation gesundheitliche Risiken auszuschließen, was zunächst einmal wie ein riesengroßer Eisberg vor uns lag. Schließlich war die Umsetzung eines solchen Events ja auch absolutes Neuland für uns! Wir, die wir es eigentlich gewohnt sind auf einer Bühne zu stehen und für euch Musik zu machen. Gepusht und verwöhnt durch die Arbeit der Crew und die Euphorie der Fans, die uns normalerweise mit Leichtigkeit durch jedes Konzert trägt. Jetzt standen wir vor dem leerem Löwensaal und haben versucht uns die Seele aus dem Leib zu spielen. Natürlich verunsichert durch fehlendes Feedback und skurrile Stille nach jedem Song, den wir für euch gespielt haben. Aber alle Zweifel dahin! Eure phänomenale Unterstützung beim 3 Cheers For 30 Years-Crowdfunding hat von Anfang an gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Und dass ihr die ganze Zeit mit uns gegangen seid. Schritt für Schritt. Bestellung für Bestellung! Das wir nun so viel finanzielle Unterstützung erhalten und uns immense positive Rückmeldung erreicht hat, ermöglicht uns etwas gelassener in die Zukunft zu blicken. Vielen, vielen, vielen Dank dafür!

Wir sind sehr stolz darauf euch mitteilen zu können, dass unsere Aktion ein gewaltiger Erfolg war und wir um ein Vielfaches erreicht haben, was wir uns selbst in unseren kühnsten Träumen nicht hätten vorstellen können! Ein Großteil davon ist für die Produktion von Show, Album, Crowdfunding-Artikel, Versand und Steuer vorgesehen. Und auch Crew und unser geliebtes Shamrock Castle Festival dürfen sich auf Unterstützung freuen!

Und ab jetzt kann man gerne wieder im „normalen“ Shop

https://www.shepherdsjumble.de bestellen

Ihr seid die fabelhaftesten Fans der Welt!!!

Eure Fiddlers-Familie