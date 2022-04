Hellseatic Festival: der „Fabulous Desaster – R.I.P. (Rest In Power)“ Livemitschnitt von 2021 feiert auf Time For Metal seine Premiere

Der Veranstalter des Hellseatic hat letztes Jahr von fast allen Bands hochwertige Livemitschnitte gemacht und wir von Time For Metal dürfen heute mit euch die Fabulous Desaster – R.I.P. (Rest In Power) Premiere feiern.

Wir haben den Auftritt wie folgt empfunden:

„Die vier Teutonen aus Bonn schwingen am frühen Nachmittag das Fabulous Desaster Zepter. Zwischen den Absperrungen kommt mit Rest In Power (siehe Video) und Abra Cadaver langsam Bewegung auf dem festen sandigen Untergrund auf. Zum Ende hin darf auch der Bassist Andi ans Mikrofon, um den Stücken mehr Breite zu geben. Die Handschrift ist bei den Nordrhein-Westfalen klassischer Natur. Technisch bleibt etwas Luft nach oben, dafür überzeugen schroffe wie kantige Riffs. Bei Against The Wall oder Toxic Nuclear War drehen die deutschen Trasher laut auf. Sehr ähnlich dringen die Stücke vom Opener The Dealer bis zum Schlussakt Faster Than Light in die Ohren, bringen dafür aber auch gleichbleibend die Nacken zum Beben.“

Den vollständigen Bericht zum Hellseatic Open Air 2021 am 10.09. und 11.09.2021 auf dem Gelände der BWK, Bremen könnt ihr hier nachlesen.

Das Video zu Fabulous Desaster – R.I.P. (Rest In Power) findet ihr direkt hier:

Im Rückblick erscheint es wie ein tiefschwarzer Traum: Zwei Tage ungezähmter, kollektiver Musikgenuss. Tatsächlich stand die Erstausgabe des Hellseatic-Festivals im vergangenen Jahr mit Ausbruch des Corona-Virus taumelnd auf der Kippe vor dem Aus: Nach zwei Verschiebungen und immer neuen Auflagen schien eine Verwirklichung von Bremens erstem Metal-Weekender schier unmöglich.

Kreativität, Durchhaltevermögen, der Mut zu unkonventionellen Lösungen machten den gemeinsamen Traum des Hellseatic-Kollektivs dennoch wahr. Mit der Unterstützung von über hundert ehrenamtlich Helfenden schufen die Veranstalter*innen auf dem Gelände der Wollkämmerei Bremen Blumenthal ein Wochenende lang eine Oase der Livemusik inmitten der brachliegenden Konzertlandschaft.

In Kooperation mit dem Videoteam von Rakete Bildproduktion sind Livemitschnitte entstanden, die nun nach und nach aufwendig nachproduziert und veröffentlicht werden.

Die Erinnerung an dieses Fest der Bremer Subkultur macht Mut und nährt die Vorfreude auf die nächste Ausgabe des Hellseatic Festivals. Am 9. und 10. September 2022 sollen am bewährten Ort Bands aus allen Spielarten des Metal, Stoner, Postrock und verwandten Genres auftreten.

Alle wichtigen Informationen werden nach und nach unter www.hellseatic.de veröffentlicht. Tickets in der zweiten Preisstufe kosten 85 Euro, verkauft werden sie im Festival-Ticket-Shop bei Nordwest-Ticket und den Bremer Plattenläden Hot Shot Records und Black Plastic.