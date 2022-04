24/7 Diva Heaven: neues Video zur Tour

Die drei Damen sind wieder am Start!! Die Tour kann endlich stattfinden und die erste Show ist auf der Noisolution Party am 8. April.

Hier ist für euch das Video zu dem Track Everyman vom Album Stress.

Inklusive Cameo Auftritten von einigen bekannten Gesichtern aus dem Noisolution Universum: Silvershark´s Steve Burner, Nick DiSalvo von Elder, Bonnie von Isoscope, Mister Popp vom gleichnamigen Ensemble, Crayon Jones. Was man da sieht könnte glatt das Team-Meeting für die kommende Tour gewesen sein.

24/7 Diva Heaven on Tour 2022:

08.04.2022 – DE – Berlin – Roadrunner´s Paradise / Noisolution Party!!

w/ Rotor, Isoscope, Silvershark, The Pighounds, Kaskadeur

22.04.2022 DE – Köln – c/o pop Festival 2022

27.05.2022 DE – Berlin – Desertfest Berlin

02.06.2022 DE – Rostock – M.A.U. Club Rostock

03.06.2022 DK – Stubbekøbing – Kun For Forrykte Festival

04.06.2022 DK – Kopenhagen (DK) – Stengade

19.07.2022 DE – Solingen – Waldmeister e.V. Raum für Kultur

20.07.2022 L – Esch-sur-Alzette – Kulturfabrik Esch-sur-Alzette

21.07.2022 DE – Karlsruhe – P8

22.07.2022 DE – Freiburg – Slow Club Freiburg

23.07.2022 DE – Karlstadt, Umsonst & Draußen Festival

28.07.2022 DE – Hamburg – Molotow

29.07.2022 DE – Hannover – Béi Chéz Heinz

30.07.2022 DE – Schwalbach am Taunus – Schwalbacher Open Air

31.07.2022 DE – Wuppertal – Die Börse

04.08.2022 DE – München – Milla Club

05.08.2022 DE – Nonrod – Nonstock Festival

11.-13.08.2022 PL – Moledo – SonicBlast Fest

28.10.2022 DE – Düsseldorf – R25-Kulturschlachthof

29.10.2022 DE – Dortmund -Piano

30.10.2022 DE – Bielefeld -Forum

31.10.2022 DE – Mannheim – Altes Volksbad

02.11.2022 DE – Darmstadt – 806qm

03.11.2022 DE – Stuttgart – Merlin

04.11.2022 DE – Nürnberg – Club Stereo