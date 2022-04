Master Boot Record: hauen neue Single „80386“ vom anstehenden Album „Personal Computer“ raus

Es gibt nur wenige wirklich originelle Künstler, aber was die Italiener von Master Boot Record erschaffen, ist nun wirklich in einer völlig eigenen Kategorie. Um die Vorfreude auf ihr achtes Album Personal Computer weiter anzuheizen, wurde die neue Single 80386 veröffentlicht und das Video dazu könnt ihr euch hier reinzerren:

Victor Love über den neuen Track „Auf der neuen Single 80386 werden die Melodie der NWOBHM und die Energie des Bay Area Thrash Metal durch einen Demoszene- und Crack-Szene-Soul mit hinzugefügten neoklassischen Einflüssen zusammengeklebt.“

Master Boot Record werden ausschließlich von dem Technologen und Songwriter Victor Love geleitet und sind, wenn überhaupt, kreativ produktiv. Personal Computer, der Nachfolger von Floppy Disk Overdrive (2020), ist Loves neuestes Werk, seit er 2016 als 8-Bit-Geist aus der Bulletin Board System (BBS)-Szene auftauchte. Jetzt kehrt er mit einem weiteren Osterei und einer symbolträchtigen Mischung aus intensiv verzierten und doch treibenden digitalen Orchestrierungen zurück, um seine Anhänger mit einem Rechtsklick zu verwöhnen. Bezeichnet Personal Computer nicht einfach bloß als Synthwave oder was auch immer für ein neumodischer Begriff gerade hip ist, um Master Boot Records meisterhafte, Videospiel-ähnliche Vertonung zu beschreiben. Um es einfach auszudrücken: Das ist Metal, der mit einem Synthesizer gemacht wird.

„Die Hauptelemente sind Chiptune, Demoszene und Videospielmusik, Thrash/Death Metal und etwas Black Metal, sowie klassische und symphonische Muster und progressive Strukturen. Aber alles ist programmiert und mit Synthesizern gemacht.“ Das Ergebnis, das von klassischer Barockmusik, Bay Area Thrash Metal und Commodore 64-Spielen gleichermaßen beeinflusst ist, ist ein wildes Mashup aus Klängen, die nach der Logik eigentlich nicht zusammengehören sollten, in den Händen von MBR aber einen Sinn ergeben und den Hörer in unerwartete und stets spannende Richtungen führen, indem sie Genre-Mauern durchbrechen.

Personal Computer ist hier verfügbar: metalblade.com/masterbootrecord

Personal Computer wird auf allen digitalen Streaming-Plattformen, als CD und als Doppel-Gatefold-LP in den folgenden Varianten erhältlich sein:



-180g black

-bloody red marble – limited to 300 copies (EU Exclusive)

-grey marble – limited to 200 copies (EU Exclusive)

-purple marble (US Exclusive)

-lime marble (US Exclusive)

Personal Computer Tracklist:

1. 8086

2. 80186

3. 80286

4. 80386

5. 80386SX

6. 80486

7. 80486DX

8. 80486SX

9. 80586

10. 80686

