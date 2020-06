Hidden Agenda: packende schwedische Krimiserie

Was haben Oberschicht und Unterwelt gemeinsam? – Jede Menge Leichen im Keller!

Hidden Agenda (OT: Top Dog) von den Produzenten von Die Brücke, nach den Romanen des schwedischen Bestsellerautors Jens Lapidus – u. a. mit Josefin Asplund und Alexej Manvelov

(2 DVDs; Deutsch/Schwedisch mit deutschen UT; DVD-VÖ: 03.07.2020; Edel Motion).

Geht es um Ermittlerpaare in Krimiserien, denkt man fast automatisch an Kommissare oder Privatdetektive (oder manchmal auch Rechtsmediziner…). In der neuen schwedischen Krimiserie Hidden Agenda haben gleich beide Hauptfiguren eher untypische „Berufe“ fürs Genre: sie ist Anwältin, er Gangster!

Die luxuriöse Welt der Stockholmer Wirtschaftskanzleien und das Milieu der organisierten Bandenkriminalität in den Problemvierteln der schwedischen Metropole haben normalerweise keine Berührungspunkte. Doch als Philip Schale, der gerade erst zum neuen Geschäftsführer eines Familienkonzerns ernannt wurde, spurlos verschwindet, ändert sich dies. Um wirtschaftliche Folgen für den Konzern zu vermeiden, darf niemand vom mysteriösen Verschwinden Philips erfahren. So bittet Philips Vater den befreundeten Anwalt Magnus von der renommierten Wirtschaftskanzlei Leijon um Hilfe. Die junge, ambitionierte Anwältin Emily Jansson (Josefin Asplund) erhält von Magnus den Auftrag, diskret nach dem schwerreichen Erben zu suchen. Zur selben Zeit freut sich Ex-Häftling Najdan Maksumic, genannt Teddy (Alexej Manvelov), endlich wieder auf freiem Fuß zu sein. Zehn Jahre saß er wegen einer Entführung mit Todesfolge im Knast, jetzt kehrt er in seine serbische Community zurück, will aber mit dem kriminellen Milieu nichts mehr zu tun haben. Stattdessen hofft Teddy, seine große Liebe Sara zurückzugewinnen und mit ihr und der gemeinsamen Tochter ein neues Leben zu beginnen. Doch die ehemaligen Gangmitglieder machen Druck. Teddy soll Emily überwachen, die unter anderem im Revier der Gangster herumschnüffelt. Denn Clan-Boss Isak befürchtet, dass das Verschwinden Philip Schales allzu viel Staub aufwirbeln könnte, führen doch die Spuren ausgerechnet in ein Viertel Stockholms, in dem Isak das Sagen hat.



Emily und Teddy verfolgen während der Ermittlungen ihre ganz eigenen, unterschiedlichen Ziele: Emily will die Karriereleiter hoch hinauf, denn sie hofft, endlich Partnerin der Kanzlei zu werden, während Teddy seine kriminelle Vergangenheit in der schwedischen Unterwelt hinter sich lassen will. So kollidieren zwei völlig verschiedene Welten miteinander, und es beginnt eine unorthodoxe Zusammenarbeit, bei der das Vertrauen zwischen Emily und Teddy langsam wächst. Emily hat das Know-how, die Ressourcen und das nötige berufliche Insider-Wissen, Teddy hingegen die Erfahrung, die nötigen Muskeln und Kontakte zu Schwerverbrechern. Aber im Laufe ihrer gemeinsamen Untersuchungen muss das ungleiche Duo lernen, die sicher geglaubten Spielregeln sowie Freunde und Vertraute komplett in Frage zu stellen. Dabei drohen beide in ihrer Welt unter die Räder zu geraten…

Die für die Rubrik „Beste Fernsehserie“ beim CanneSeries-Festival 2020 nominierte Produktion Hidden Agenda basiert auf einer Romanvorlage des schwedischen Bestsellerautors Jens Lapidus, einem der angesehensten Strafverteidiger und zugleich erfolgreichsten Schriftsteller Schwedens. Durch seine juristische Tätigkeit verfügt er über zahlreiche Kontakte und reale Einblicke in die schwedische High Society, aber auch in die kriminelle Unterwelt, was Hidden Agenda so außerordentlich glaubwürdig macht. Authentizität hatte auch bei den Drehbuchautoren oberste Priorität. Autorin Veronica Zacco: „Wir besuchten eine bekannte Kanzlei, recherchierten in einem Gefängnis und interviewten einen Ex-Polizisten, der nun eine Security-Firma leitet.“

Die 28-jährige Josefin Asplund, hierzulande bekannt geworden als Pernilla Blomkvist in Verblendung oder lesbische Wikingerin in Vikings, spielt die ehrgeizige, aber gleichwohl verletzliche Anwältin Emily, ihr unfreiwilliger „Partner in crime“ Alexej Manvelov (Hanna Svensson, Stockholm Requiem, Chernobyl) glänzt bei Hidden Agenda in der ambivalenten Rolle des Ex-Häftlings Teddy. Aber auch die restliche Darstellerriege ist brillant gecastet: Die Top-Besetzung besteht aus so bekannten skandinavischen Darstellern wie Joel Spira (Blutsbande, Easy Money, Stockholm Requiem), Christian Hillborg (The Last Kingdom, Hanna Svensson, Die Brücke), Dag Malmberg (Die Brücke, Gentlemen & Gangsters), Jessica Grabowsky (Blutsbande, Tom Oof Finland) oder Amanda Ooms (The Expendables 2, The Forsyte Saga).