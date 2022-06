Hollywood Undead: kündigen neues Album an, „Hotel Kalifornia“ erscheint am 12.08.2022

Das mit Platin ausgezeichnete Quintett Hollywood Undead hat Details zu seinem mit Spannung erwarteten neuen Album Hotel Kalifornia bekannt gegeben. Hotel Kalifornia, das am 12. August über BMG veröffentlicht wird, ist das achte Studioalbum der Band und stellt „eine Gegenüberstellung zwischen den ‚Reichen‘ und den ‚Armen‘ dar, die die anhaltende Krise der Obdachlosigkeit und der Lebenshaltungskosten in Kalifornien, dem Heimatstaat der Band, thematisiert.“ Das Album enthält die aktuellen Singles Wild In These Streets und Chaos sowie die neue Veröffentlichung City Of The Dead.

Zusätzlich zum neuen Album haben Hollywood Undead kürzlich die Rockzilla Tour mit Papa Roach, Falling In Reverse und Bad Wolves angekündigt. Tickets für alle anstehenden Termine sind ab sofort unter www.hollywoodundead.com erhältlich.

About Hollywood Undead

Nicht lange nach der Jahrhundertwende fand sich eine Gruppe von Freunden in den Gossen und Hinterhöfen von Hollywood, Kalifornien zusammen, um eine gemeinsame Vision zu verfolgen. Unter dem Einfluss von Neunziger-Hip-Hop, Industrial Metal und billigem Schnaps haben sie ähnliche Erfahrungen mit Armut und Not gemacht und sich auf ihre Weise an die Spitze der Rockmusik des 21. Jahrhunderts gekämpft.

Bis heute beruht Hollywood Undead auf der Verbundenheit von fünf Individuen, die raue Erfahrungen in nachvollziehbare Hymnen verwandeln. Auf ihrem achten Album Hotel Kalifornia [Dove & Grenade Media/BMG] erzählt das mit Platin ausgezeichnete Quintett – Johnny 3 Tears, J-Dog, Funny Man, Charlie Scene und Danny – ihre Geschichte wie nie zuvor.

„Wir befanden uns in einer Welt voller Scheiße“, erklärt Johnny 3 Tears. „Die Möglichkeit zu Scheitern waren weitaus größer als die Chance auf Erfolg. Wir hingen mit Gangmitgliedern und Drogendealern herum. In unserer Musik steckt der Herzschmerz, der aus all unseren Erfahrungen resultiert.“

„Hotel Kalifornia bringt mich in eine Zeit zurück, in der nur die Musik zählte“, fügt J-Dog hinzu. „Das Einzige, was mich interessierte, war es, zu Konzerten zu gehen. Das wars.“

Während des Jahres 2021 nahmen die Jungs in Nashville und Los Angeles mit den Produzenten Erik Ron [Panic! At The Disco, Motionless In White], Andrew Migliore [Sueco, Papa Roach] und Drew Fulk [Lil Wayne, Lil Peep] auf. Bei der Arbeit von Angesicht zu Angesicht ließen Hollywood Undead die ungezügelte Intensität ihres ursprünglichen Materials wieder aufleben, jedoch mit einer Art Raffinesse, die nur durch jahrelange Erfahrung auf der Straße möglich ist.

„Wenn ihr euch Hotel Kalifornia anhört, seht ihr hoffentlich, wie weit wir gekommen sind“, sagt Johnny 3 Tears. „J-Dog und Charlie Scene sind ganz andere Songwriter als noch vor 15 Jahren. Ich bin so beeindruckt von jedem in der Band. Die einzigen Dinge, die uns interessieren sind das Publikum und der Versuch, mit jeder Platte besser zu werden.“

„Nach all den Jahren fällt es den Leuten draußen wirklich schwer zu glauben, dass wir immer noch beste Freunde sind“, fügt J-Dog hinzu. „Wir sind uns so nah geblieben, trotz all der Scheiße, die wir durchgemacht haben. Normalerweise lösen Bands Freundschaften auf, aber wir sind beste Freunde – und werden es immer sein.“

Hotel Kalifornia Tracklist:

1. Chaos

2. World War Me

3. Ruin My Life

4. Hourglass

5. Go To War

6. Alone At The Top

7. Wild In These Streets

8. Dangerous

9. Lion Eyes

10. Trap God

11. Happy When I Die

12. Reclaim

13. City Of The Dead

14. Alright

Tourdaten:

July 27 – East Providence, RI – Bold Point Pavilion

July 29 – Bangor, ME – Maine Savings Amphitheatre

July 30 – Gilford, NH – Bank Of New Hampshire Pavilion

July 31 -Bridgeport, CT – Hartford Healthcare Amphitheater

Aug 2 – Reading, PA – Santander Arena

Aug 3 – Middletown, NY – Summerstage At OCFS

Aug 4 – Syracuse, NY – St. Joseph’s Health Amphitheater At Lakeview

Aug 6 – Bay City, MI – Veteran’s Memorial Park

Aug 7 – Milwaukee, WI – Miller High Life Theatre

Aug 9 – Sturgis, SD – Sturgis Buffalo Chip

Aug 10 – Grand Forks, ND – Alerus Center

Aug 12 – Sioux City, IA – Hard Rock Casino Battery Park

Aug 13 – Dubuque, IA – Q Casino Backwaters Stage

Aug 14 – Green Bay, WI – Capital Credit Union Park

Aug 16 – Mankato, MN – Mayo Clinic Health System Event Center

Aug 19 – Pocatello, ID – Portneuf Health Trust Amphitheatre

Aug 20 – Airway Heights, WA – Northern Quest Resort & Casino

Aug 21 – Nampa, ID – Ford Idaho Center Amphitheatre

Aug 23 – Irvine, CA – Fivepoint Amphitheater

Aug 25 – Las Vegas, NV – The Theater At Virgin Hotels Las Vegas

Aug 27 – El Paso, TX – Speaking Rock Entertainment Center

Aug 29 – Kansas City, KS – Azura Amp

Aug 30 – Little Rock, AR – First Security Amphitheater

Aug 31 – Nashville, TN – Nashville Municipal Auditorium

