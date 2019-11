Horrizon – World Of Pain

Artist: Horrizon

Herkunft: Rheinland-Pfalz, Deutschland

Album: World Of Pain

Spiellänge: 47:15 Minuten

Genre: Melodic Death Metal

Release: 29.11.2019

Label: Massacre Records

Link: http://www.horrizon.de/

Produktion: Dominik Jahn (alias Nik Heimfarth) im Heimfarth-Studio in Simmern/Hunsrück

Bandmitglieder:

Gesang – Martin Gerloff

Gitarre – Peter Gedert

Gitarre – Michael Bach

Bassgitarre – Franz Riemann

Schlagzeug – Robert Witzel

Tracklist:

1. Once In A While

2. Sentenced To Death

3. Where Am I?

4. World Of Pain

5. Haunted By The Past

6. Ancient Wisdom

7. Dying God

8. Lost

9. Why?

10. Reborn

11. Endless Rain

Heute liegt ein Album einer deutschen Melodic Death Band auf dem Plattenteller. Nun, wer in der Ankündigung schreibt, dass dieses Werk etwas für Fans von Arch Enemy, Amon Amarth, At The Gates, Dark Tranquillity und Co. ist, den werde ich dann auch genau an diesen Bands messen. Horrizon bestehen bereits seit 2005 und haben bisher zwei Alben (zuletzt 2015) veröffentlicht. Die Veröffentlichung des aktuellen Albums World Of Pain hat dann doch vier Jahre gedauert.

Kommen wir also zu den Songs: Los geht es mit Once In A While. Eigentlich ein ganz netter Song. Allerdings kommt der Growl Gesang von Martin Gerloff viel zu vordergründig rüber. Bei den gesangsfreien Passagen kommt dann auch die Band gut zum Tragen. Gleiches gilt auch für den zweiten Song Sentenced To Death – die Tempowechsel sind eigentlich ganz nett, aber auch hier wird alles in Grund und Boden gegrowlt. Der dritte Song Where Am I? startet mit einen Balladen-Einstieg mit Klargesang. Der Klargesang und die Band passen weit besser zueinander, als die alles übertrumpfenden Growls – die setzen natürlich dann auch wieder ein – hier aber im Wechsel mit Klargesang-Passagen, sodass der Song insgesamt doch deutlich runder wirkt, als die ersten beiden Titel. World Of Pain und Haunted By The Past – hier gilt die gleiche Kritik wie zu Titel eins und zwei. Ancient Wisdom knüpft dann wieder an den dritten Song an. Klargesang und gute Abstimmung zwischen Band und Sänger zu Anfang. Würde man den Song so komplett durchziehen, wäre er sicher gut zu hören – der Growlgesang von Martin beendet den angenehmen Part – allerdings im Wechsel mit dem Klargesang – insgesamt hebt sich der Song dadurch positiv von den ersten fünf Songs ab (allerdings auf niedrigem Niveau). Weiter geht es mit Dying God – hier sind wir wieder bei der gleichen Kritik bzgl. übertrumpfendem Gesang. Der für mich beste Titel ist Lost. Der Einstieg kommt etwas episch daher und erinnert an Wintersun – nur kommt dann leider nicht Jari, sondern die bekannten Growls – allerdings kommt die Band etwas mehr durch als bei den Songs davor. Durchaus nett anzuhören und für mich der beste Song auf dem Album. Aber selbst zwischen diesem Song und den bekannten Melodic Death Bands ist sehr viel Luft. Die weiteren Songs Why?, Reborn und Endless Rain bringen dann keine neuen Erkenntnisse und gehen in die gleiche Richtung, wie viele andere Songs auf dem Album.