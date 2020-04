Knapp eine Woche bevor Black Molten Essence, das Debüt Album der Doom/Death/Black Metal Band Hraun erscheint, präsentieren wir euch eine dritte Single aus dem Album. In The Pouring Rain I Lie ist ein Song voller Gefühl und Melancholie, Freunde von Katatonia, Woods Of Ypres oder My Dying Bride sollten hier besonders die Lauscher spitzen. Link:

Black Molten Essence erscheint am 24.04.2020 via FDA Records/ Soulfood Music.