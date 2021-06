Filmtitel: Huss – Verbrechen am Fjord – Staffel 1

Sprachen: Deutsch, Schwedisch

Untertitel: Englisch

Laufzeit: ca. 442 Minuten

Genre: Krimi

Release: 04.06.2021

Regie: Jörgen Bergmark, Annika Appelin

Produktion: Edel Germany GmbH

Schauspieler:

Karin Franz Körlof, Kardo Razzazi, Victor Ståhl Segerhagen, Filip Berg, Anders Berg, Kajsa Ernst

Aus dem eisigen Schweden kommt diesen Sommer die nächste Krimiserie. Huss – Verbrechen am Fjord ging über Edel Germany GmbH Anfang Juni in die erste Runde und feierte sein Debüt für die Heimkinos. Die schwedisch-deutsche Co-Produktion von Jörgen Bergmark und Annika Appelin kommt auf fünf Episoden, die in der ersten Staffel zum Tragen kommen. In über 440 Minuten bringen Karin Franz Körlof als Polizeianwärterin Katarina Huss und Anders Berg als ihr Vorgesetzter Johan Jansson, die Zuschauer ins Schwitzen. Die Originalfassung wurde im März 2021 auf der Streaming-Plattform Viaplay veröffentlicht. Die Erstausstrahlung im deutschen TV folgte seit Anfang Mai 2021 über das ZDF. Kommen wir langsam zum Inhalt der erfolgversprechenden Krimiserie.

Die Story von Huss – Verbrechen am Fjord – Staffel 1:

Die 25-jährige Katarina ‚Kati‘ Huss tritt trotz des heftigen Widerstands ihrer Mutter, der berüchtigten Ermittlerin Irene Huss, in den Polizeidienst in Göteborg ein. Als frischgebackene Absolventin der Polizei-Akademie muss sich die selbstbewusste, ehrgeizige Anwärterin nun im harten Polizeialltag zurechtfinden und stößt dabei immer wieder an unsichtbare gesellschaftliche Grenzen. Doch sie hat gelernt sich durchsetzen, eckt damit aber auch immer wieder bei ihren Kollegen und Vorgesetzten an. Ihr Polizeialltag ist von Teamgeist geprägt, aber auch von schwierigen Situationen, in denen es nicht immer ein Schwarz und Weiß oder Gut und Böse gibt. Als sie ihre Kollegen näher kennenlernt, wird ihr klar, dass ihre Polizeieinheit ein Geheimnis verbirgt. Was passierte wirklich während der Unruhen vor einem Jahr? Und welche Rolle spielt dabei ihre Mutter? Kati gerät in ein verwirrendes Netz aus Korruption und Verrat. Und am Ende muss sie sich entscheiden, wem ihre Treue gilt: der Wahrheit oder der Polizei.