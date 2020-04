Hyems – Anatomie Des Scheiterns

Artist: Hyems

Herkunft: Marburg, Deutschland

Album: Anatomie Des Scheiterns

Spiellänge: 47:57 Minuten

Genre: Black Metal

Release: 01.05.2020

Label: MDD Records

Link: https://www.facebook.com/hyems666/

Bandmitglieder:

Gesang – A.E.J.

Gitarre und Gesang – D.M.

Gitarre und Gesang – D.W.

Bassgitarre und Gesang – F.B.

Schlagzeug – C.A.

Tracklist:

Triumph Des Scheiterns Siechtum – Briefe Vom Ende Vom Bankrott Einer Seele In Diesem Graben Zerwürfnis Im Tal Josaphat Morgendämmerung In Ketten

Es ist tatsächlich schon wieder fast vier Jahre her, dass ich Hyems zum ersten und bislang leider auch einzigen Mal live erleben durfte. Damals spielten sie beim Glasfeast in Köln und standen dort neben Bands wie Apotheosis Omega und Convictive auf der Bühne. Das Album Devianz – Dem Menschen Ein Wolf aus 2015 stand da noch im Fokus, aber nach der EP 1997 aus dem Jahr 2018 legen Hyems jetzt mit Anatomie Des Scheiterns einen weiteren Longplayer vor. Das Album erscheint am 01.05. über MDD Records, sieben Songs teilen sich die knapp 48 Minuten Spielzeit.

Wie der Albumtitel schon sagt, geht es in diesen sieben Songs um das Scheitern in seinen verschiedenen Ausprägungen und auf allen Ebenen. Jeder Einzelne kann scheitern, eine Gruppe kann scheitern, eine ganze Gesellschaft kann scheitern. Die Folgen hieraus können auch mal katastrophale Verhältnisse annehmen, und genau hier legen Hyems den Finger in die Wunde. Musikalisch umgesetzt wird das so, wie Hyems das schon immer getan haben, nämlich mit purem Black Metal im Stile der 90er ohne irgendwelchen Firlefanz. Von diesem Pfad lassen sie sich nicht abbringen, und das ist auch gut so.

Dabei vergessen Hyems aber auch nicht, durch Tempowechsel oder sehr melodische Spielereien der Leadgitarre die Abwechslung in die Songs zu bringen, die den Hörer über die gesamte Spielzeit bei der Stange halten können. Auch kleine Effekte, wie die Marschtrommel in Triumph Des Scheiterns, die kurze Sequenz des Beatmungsgerätes in Siechtum – Briefe Vom Ende oder die dialogartig aufgebauten Gesangsparts in Vom Bankrott Einer Seele lassen immer mal wieder besonders aufhorchen. Dass A.E.J. zu Beginn von Morgendämmerung dann tatsächlich auch mal kreischt wie Dani Filth (Cradle Of Filth, Devilment), sei da nur nebenbei erwähnt. Und auch den letzten Track In Ketten, den längsten des Albums, der mit neun Minuten Spielzeit daherkommt, bereiten Hyems mit einem ruhigen Interlude und den unterschiedlichen Gesangsstilen so auf, dass er mir nicht lang wird.

Zu genau dem längsten Track des Albums, In Ketten, gibt es ein Video, das ihr hier sehen könnt: