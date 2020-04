Jon Bon Jovi: singt in Zeiten von Corona für seine kleinsten Fans

In Zeiten von Corona ist nichts mehr, wie es einmal war, Krankheit und Tod sind allgegenwärtig, Schulen und Geschäfte sind geschlossen, Konzerte und Festivals sind abgesagt, das öffentliche Leben steht still, stattdessen Quarantäne und Isolation, Abstand halten, Atemschutzmasken und Einweghandschuhe, Streamingkonzerte…

Manchmal bietet die Corona-Krise aber auch etwas Gutes und fördert herzerwärmende Geschichten zutage. So geschehen am vergangenen Montag (13.04.) in einem Kindergarten in Florida. Die rund 20-köpfige Kindergartengruppe der Marsh Pointe Elementary School bekam eine außergewöhnliche und durchaus nicht alltägliche Unterrichtsstunde geboten. Die Miniatur-Rocker waren gerade fleißig dabei, per Videokonferenz Schreiben zu lernen, als sich niemand Geringerer als Bon Jovi Frontmann Jon Bon Jovi zuschaltete.

Für den neuen Bon Jovi Song Do What You Can hatte die Band im Vorfeld die Fans dazu aufgerufen, ihre Gefühle in Zeiten der Corona-Pandemie in einem Songtext zu verpacken. Auch die Kindergartengruppe aus Florida folgte dem Aufruf und beteiligte sich mit kurzen Textpassagen. Die Ideen der Kids zum Thema gefielen dem Sänger so gut, dass er sich kurzerhand per Videoanruf bei den Kleinen meldete. Besonders von der Geschichte des kleinen Jungen A.J. war der Sänger begeistert, denn er brachte seine Gedanken und Gefühle besonders präzise zu Papier: “My parents try their best, but I can tell that they’re stressed.” („Meine Eltern geben ihr Bestes, aber ich kann sagen, dass sie gestresst sind.“). Nicht nur der kleine A.J. strahlte vor Stolz, als er von Mr. Jon Bon Jovi zum Rock ’n‘ Roll Star geadelt wurde, sondern auch alle anderen Kinder hatten mächtig Spaß an der abwechslungsreichen Unterrichtsstunde.

Bevor der Frontmann dann ein kleines Konzert für die Kinder gab, erklärte er ihnen noch, wie wichtig es ist, zur Schule zu gehen und lesen und schreiben zu lernen: „Mr. Bonick bringt euch das Schreiben bei, ich habe mich sehr gefreut, das zu hören. Wenn ihr eure Gefühle zu Papier bringen könnt, entstehen daraus nämlich manchmal Lieder. Manchmal werden sie zu Geschichten und ihr wisst nie, wohin euch diese vielleicht führen.“

Das anschließende kleine Konzert fiel dann auch alles andere als gewöhnlich aus, denn der kinderfreundliche Rocker, der selbst auch vier Kids hat, hatte nicht seine großen Hits wie Livin‘ On A Prayer, Bed Of Roses, Runaway oder It’s My Life auf der Kindergarten-Setlist, sondern die Songs, die die Kinder selbst zu Papier gebracht hatten. Mit einfachen Mitteln hatte der Weltstar dazu beigetragen, dass die Kinder selbst in der Krise ihren Spaß hatten.